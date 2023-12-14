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İsveç'te öğretmen terör saldırısı ödevi verdi, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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İsveç'te öğretmen terör saldırısı ödevi verdi, görevden uzaklaştırıldı

İsveç'in Jönköping kentindeki bir lisede görev yapan öğretmen, lise öğrencilerine 'varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama' ödevi verdi. Eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulunurken, okul yönetimi öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını ve soruşturma başlattıklarını açıkladı.

İsveç\'te öğretmen terör saldırısı ödevi verdi, görevden uzaklaştırıldı
14.12.2023 - 19:11,
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İsveç'te bir öğretmen, lise öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi vermesi gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

İsveç basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Jönköping kentindeki bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi verdi.

Lise öğrencilerine verilen ödevden haberdar edilen eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulunduklarını açıkladı.

Okul yönetimi, öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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