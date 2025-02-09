İsveç'te Silahlı Saldırı Sonrası Güvenlik Önlemleri Artacak

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HELSİNKİ, 9 Şubat (Xinhua) -- İsveç hükümeti, Orebro'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırmayı ve okul güvenliğini artırmayı planladığını açıkladı.

Hükümetten cuma günü yapılan açıklamada bu trajik olayın silah mevzuatıyla ilgili acil endişeleri gündeme getirdiği ve şiddet olaylarının ardından daha sıkı tedbirlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Salı günü öğle saatlerinde İsveç'in orta kesiminde yer alan ve ağırlıklı olarak yetişkinlere yönelik bir eğitim merkezi olan Risbergska Skolan'da meydana gelen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu olay İsveç'te 1961'den bu yana yaşanan ilk silahlı okul saldırısı oldu. İsveç medyasının bildirdiğine göre daha önce de okullarda ölümle sonuçlanan şiddet olayları meydana gelmiş olsa da, bunlar genellikle bıçaklarla gerçekleştirilmişti.

İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, daha geniş kapsamlı güvenlik reformlarının bir parçası olarak okul kapılarının kilitli tutulmasını zorunlu kılacak yeni yasalar önerdi ve zorunlu acil durum eğitimi çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı Gunnar Strommer'e göre, hükümet okullara güvenlik kameraları yerleştirilmesine izin veren mevzuatı hızla çıkarmayı planlıyor.

İsveç Televizyonu (SVT) cumartesi günü daha önce yarı otomatik silahların yasaklanmasına karşı çıkan iktidar partilerinin trajedinin ardından tutumlarını değiştirdiklerini bildirdi.