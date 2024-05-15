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İşverenlerin 181 bin 264 işçi arayışı var

İşverenlerin 181 bin 264 işçi arayışı var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, işverenlerin 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 işçi arayışının olduğunu bildirdi. İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan, İŞKUR'un anlık verilerine göre, işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu.

15.05.2024 14:03
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, işverenlerin 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 işçi arayışının olduğunu bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdam beklentilerindeki olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.

İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaşıldığını vurgulayan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un anlık verilerine göre, işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. 'İş arıyorum' diyen İŞKUR'a gelsin." ifadesini kullandı.

İŞKUR'un sistemindeki açık işlere "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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