İsviçre, Benin Bronzlarını Nijerya'ya İade Etti - Son Dakika
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İsviçre, Benin Bronzlarını Nijerya'ya İade Etti

30.06.2026 19:29
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İsviçre, sömürge döneminde yağmalanan 18 tarihi Benin bronzunu Nijerya'ya geri verdi.

İsviçre'nin, sömürge döneminde yağmalanan ve "Benin bronzları" olarak bilinen 18 tarihi eseri Nijerya'ya iade ettiği bildirildi.

Nijerya Kültür, Sanat, Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Hannatu Musawa, Lagos kentindeki Ulusal Müze'de düzenlenen teslim törenine katıldı.

Bakan Musawa, törende yaptığı konuşmada, iade edilen 18 eserin, sömürgecilik öncesinde bronz dökümünde ulaşılan ileri teknik ve sanatsal birikimin kanıtı olduğunu belirtti.

Musawa, İsviçre'nin attığı adımın Afrika'ya ait kültürel mirası elinde bulunduran diğer ülkelere de örnek olması gerektiğini söyledi.

İsviçre Federal Konsey Üyesi Elisabeth Baume-Schneider ise iade edilen eserlerin "şiddet, yağma ve son derece eşitsiz güç ilişkileri" sonucu Benin Krallığı'ndan çıkarıldığını belirterek "Bugün iade edilen eserler acı bir tarihin taşıyıcısıdır." dedi.

Nijerya kendisine ait eserlerin iadesini istemişti

Benin bronzları, 1897'ye kadar Nijerya topraklarında bağımsız bir devlet olan Benin Krallığı'na bu tarihte İngiliz askerler tarafından düzenlenen saldırıda çalınmıştı.

Benin Krallığı halen bağımsız olmayan bir devlet olarak Nijerya topraklarında varlığını sürdürüyor.

Aralarında insan ve hayvan figürleri, kabartmalar, kraliyet eşyaları ve bir çan bulunan Benin bronzlarının büyük bölümü, Hollanda'nın Leiden kentindeki bir müzede sergileniyordu.

Nijerya, 2022 yılında dünya genelindeki müzelerden yüzlerce eserin iadesini resmi olarak talep etmişti. Aynı yıl Londra'daki bir müzeden 72, ABD'nin Rhode Island eyaletindeki bir müzeden ise 31 eser Nijerya'ya iade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre, Benin Bronzlarını Nijerya'ya İade Etti - Son Dakika

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