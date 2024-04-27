İsviçre\'de binlerce kişi Filistin\'e destek için yürüdü

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İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, bir kez daha İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin halkına için yürüyüş düzenledi.

Cenevre'deki Place de Neuve Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, şehir merkezinde saatlerce yürüyüş yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki sloganları atan eylemciler, Filistin halkına desteğini yineledi.

Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunun binlerce gösterici, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları "soykırım" olarak tanımladı.

Eylemciler, ellerinde "İsrail'e boykot", "İsrail'in olimpiyatlara katılması yasaklansın" ve "Filistin'e özgürlük" pankartları taşırken, çevredeki bazı binalar ve mekanlardan eylemcilere alkışlarla destek geldi.

İsviçre vatandaşı David, AA muhabirine, Gazze halkına destek için bu gösteriye katılmak zorunda hissettiğini belirterek, Gazze'dekileri ve insan haklarını düşündüğü için burada olduğunu söyledi.

David, "Gazze'de korkunç felaket ve dayanılamaz bir durum yaşanıyor." dedi.

Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren David, İsrail'in hükümetinin Gazze'deki niyetinin tamamen yanlış olduğunu belirtti.

Bir diğer İsviçreli Clare ise Cenevre'deki gösterilere daha önce de katıldığını ve Filistin'deki savaşa karşı olduklarını belirtti.

Clare, "(Gazze'de yaşananlar) Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyorum. İnsanlar ölüyor, bir şeyler yapmalıyız. Gazzeliler için bir gelecek hayal edemiyoruz. Her şey yerle bir edildi. Filistinliler nasıl bunları yeniden inşa eder?" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş Plainpalais Meydanı'nda son buldu.

Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.