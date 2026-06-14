İsviçre'de Nüfus Sınırı için Halk Oylaması - Son Dakika
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İsviçre'de Nüfus Sınırı için Halk Oylaması

İsviçre\'de Nüfus Sınırı için Halk Oylaması
14.06.2026 12:35
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İsviçre'de '10 Milyonluk İsviçre' önerisi için halk oylaması başladı, sonuçlar akşam açıklanacak.

İsviçre'de, ülke gündeminde uzun süredir kapsamlı tartışmalara neden olan "ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim" için halk oylaması başladı.

İsviçre'de vatandaşlar, sağcı İsviçre Halk Partisinin (SVP) desteklediği "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" önerisini oylamak için sandığa gidiyor.

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi 12.00'de sona erecek.

Seçmenlerin çoğunluğu oylama işlemini daha önce posta yoluyla gerçekleştirmişti.

Sonuçlara ilişkin ilk tahminlerin öğleden sonra, nihai sonuçların ise akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden girişimle ilgili kampanya kapsamında konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanma, yaşam standartlarını güvence altına alma ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler derin tartışma konusu oldu.

İsviçreli seçmenler, bu tartışmaları dikkatlice takip ederken, tercih konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Ülkede oldukça "kutuplaştırıcı" şeklinde nitelenen oylamaya ilişkin yapılan son anketlere göre, "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" girişimine yüzde 52 karşı çıkarken yüzde 45 destek verdi, yüzde 3 ise hala kararsız.

Öneriye göre, nüfusun 9,5 milyonu aşması halinde yasal adımlar gerekecek

Hem hükümet hem de parlamento, nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan girişime karşı çıkmasına rağmen karşı öneri sunmadı.

SVP, "sürdürülebilirlik girişimi" olarak adlandırılan bu öneriyle, İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmamasını veya düzensiz göçü önleyerek yalnızca doğumların ölümlerden fazla olması nedeniyle bu sayıya ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Referandumda oylanacak öneriye göre, nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento, özellikle "iltica ve aile birleşimi alanında" bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almak zorunda kalacak.

Girişim metnine göre İsviçre, istisna veya koruma maddeleriyle ilgili olarak "nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaları" yeniden müzakere etmek durumunda kalacak.

SVP'nin desteklediği referandum kampanyasını yürütenler, nüfusun aşırı şekilde artışının altyapıyı zorladığı, kira fiyatlarını artırdığını ve ulusal kimliği değiştirdiğini savunuyor.

Federal Konsey ve parlamentonun çoğunluğuna göre ise bu girişim, sorunları çözmenin aksine yeni problemlere neden olacak.

Girişimi destekleyenler, bu önerinin göçü kontrol altına almak ve sınırlamak için mantıklı olduğunu ileri sürüyor.

İsviçre'nin nüfusunun halihazırda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'de Nüfus Sınırı için Halk Oylaması - Son Dakika

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