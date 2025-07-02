İsviçre'nin F-35 Krizi: Ek Maliyet Skandalı - Son Dakika
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İsviçre'nin F-35 Krizi: Ek Maliyet Skandalı

02.07.2025 13:48
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İsviçre, F-35 uçağı alımında ek maliyet yüzünden büyük bir ulusal skandalla karşı karşıya.

Fransız Le Monde gazetesi, İsviçre'nin 2022'de anlaşmasını yaptığı 36 adet F-35 savaş uçağı için ek maliyet ödeyecek olmasının ulusal skandala dönüştüğünü yazdı.

Le Monde gazetesinin, "İsviçre'de F-35 savaş uçağı anlaşması ulusal skandala dönüştü" başlıklı haberinde, İsviçre'nin satın almakta olduğu 36 adet F-35 savaş uçağının, 2022'de duyurulan 6 milyar İsviçre Frangı tutarından daha maliyetli olacağı ve bunun ülkede soruna yol açtığı belirtildi.

Haberde, son günlerde İsviçre hükümetinin, ABD tarafından kandırıldığını ima ettiği ve 19 Eylül 2022'de paraflanan anlaşmada sabit bir fiyatın yer aldığını savunduğu aktarıldı.

36 adet F-35'in 2027-2030 yıllarında kademeli olarak İsviçre ordusuna teslim edileceği belirtilen haberde, şimdiye dek bu konuda sessiz kalan ABD yönetiminin de "sabit fiyat" konusunda bir "yanlış anlaşılma" olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Haberde, aylarca süren söylentilerin ardından 25 Haziran'da İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister'in söz konusu F-35'lerin alımının vergi mükelleflerine ek 1 milyar İsviçre Frangı'na mal olabileceğini kabul etmek zorunda kaldığ, bu durumun, sabit fiyat meselenin aslında yalnızca bu uçağın seçimini dayattırmak isteyenlerin zihninde var olduğunu kabul etmek anlamına geldiği vurgulandı.

Haberde, bazı gözlemcilerin F-35 için ödenecek ek maliyetin iki katına çıkabileceğini düşündüğü belirtilerek, hassas bir konu olan bu dosyanın yeniden gündeme geldiği ifade edildi.

İsviçre'nin, hava kuvvetleri pilotlarının tercih ettiği Fransız Rafale savaş uçakları yerine F-35'leri tercih etmesinden bu yana tartışmaların sürdüğü aktarılan haberde, İsviçreli Milletvekili Pierre-Alain Fridez'in, ihale sürecinde Amerikan uçağı lehine hile yapıldığını düşündüren birçok unsur olduğunu söylediği yer aldı.

Fridez'in, uçağın seçilmesi için belirlenen kriterlerin yalnızca F-35'e uyacak şekilde kurgulandığını, Rafale karşısında daha pahalı olan F-35'in tercih edilebilmesi için "sabit fiyat" efsanesinin uydurulduğunu söylediği aktarılan haberde, milletvekilinin, bu uçakların tercih edilmesi sürecinde ayrıca şeffaflık kurallarına yönelik çok sayıda ihlal yaşandığını ve bu durumun gerçek bir devlet skandalı olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Le Monde, Politika, Savunma, İsviçre, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'nin F-35 Krizi: Ek Maliyet Skandalı - Son Dakika

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