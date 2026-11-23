İsviçre'nin St. Gallen kentinde Çin Yeni Yılı sergisi 21 Mart 2027'ye kadar sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsviçre'nin St. Gallen kentinde Çin Yeni Yılı geleneklerini tanıtan sergi cuma günü ziyarete açıldı. 21 Mart 2027'ye kadar sürecek serginin açılışına yaklaşık 200 kişi katıldı; ziyaretçilere fotoğraf, fener ve objelerle Bahar Bayramı'nın gelenekleri tanıtılıyor.
ST. GALLEN, 23 Kasım (Xinhua) -- İsviçre'nin St. Gallen kentinde "At Yılından Koyun Yılına: Çin'de Yeni Yıl" başlıklı sergiyi ziyaret eden insanlar, 20 Kasım 2026.
Çin Yeni Yılı geleneklerini tanıtan sergi, cuma günü ziyarete açıldı. 21 Mart 2027'ye kadar devam edecek serginin açılış törenine yaklaşık 200 kişi katıldı.
Sergide, Çin Yeni Yılı fotoğrafları, fenerler ve bayrama özgü çeşitli objeler aracılığıyla Bahar Bayramı'nın kökenleri, gelenekleri ve tarihsel gelişimi ziyaretçilere tanıtılıyor. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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