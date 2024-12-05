İsviçre ve Sırbistan İlişkileri Görüşüldü

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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, başkent Bern'de görüştüğü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili ilişkileri ele aldıklarını bildirdi.

Amherd, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vucic ile bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyareti için Vucic'e teşekkür eden Amherd, "Görüşmelerin ana konuları arasında İsviçre ve Sırbistan arasındaki ikili ilişkiler, Batı Balkanlar'daki gelişmeler ve Ukrayna'daki savaş yer aldı." ifadesini kullandı.