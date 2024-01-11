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İtalya Başbakan Yardımcısı: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil - Son Dakika
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İtalya Başbakan Yardımcısı: İsrail'in Gazze'deki saldırıları soykırım değil

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Gazze'de sivilleri vurduğunu ancak bunun soykırım olmadığını öne sürdü. Tajani, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarını kabul etmediklerini belirtti ve İsrail'i tepki verirken sınırları aşmamaya davet etti. Haberde ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan kayıplar ve çatışmaların diğer boyutları da yer alıyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı: İsrail\'in Gazze\'deki saldırıları soykırım değil
11.01.2024 - 17:44,  Güncelleme: 17:45
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Gazze'de sivilleri vurduğunu ancak bunun soykırım olmadığını öne sürdü.

Tajani, İtalyan Rai Radyosunda katıldığı bir programda, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı "etnik temizlik ve soykırım suçlamasıyla" Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın ilk duruşmasının bugün yapıldığının hatırlatılması üzerine, "Soykırım başka bir şey. Burada sivil halkın vurulduğu bir saldırı var. Sivil halka yönelik saldırıları kabul etmediğimizi her şekilde söyledik." dedi.

7 Ekim'i unutmamaları gerektiğini ifade eden Tajani, "İsrail'i, tepki verirken sınırları aşmamaya davet etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 357 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere, 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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