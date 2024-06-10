İtalya'da AP Seçimlerinde Sağ Koalisyon İktidarı Gücünü Korudu - Son Dakika
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İtalya'da AP Seçimlerinde Sağ Koalisyon İktidarı Gücünü Korudu

İtalya\'da AP Seçimlerinde Sağ Koalisyon İktidarı Gücünü Korudu

İtalya'da aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), AP seçimlerinde oy oranını arttırarak birinci parti oldu. Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ise oylarını yükselterek ikinci sırada yer aldı. Lig Partisi ve 5 Yıldız Hareketi'nin oyları geriledi. Ayrıca, ilginç isimlerin de AP'ye seçildiği belirtildi. İtalyan basınında ise sağ partilerin güç kazandığı vurgulandı.

10.06.2024 15:53
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İtalya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), 2022'deki genel seçimlere göre oy oranını arttırdı.

İtalyan basınında yer alan resmi olmayan sonuçlara göre FdI, AP seçimlerinde yüzde 28,8'lik oy oranıyla birinci parti oldu.

Ülkede 2022'de yüzde 25,9'luk oy oranıyla birinci olarak iktidara gelen Meloni liderliğindeki FdI, Almanya ve Fransa'da oy kaybederek ciddi biçimde gerileyen iktidar partilerinin aksine, bu seçimden gücünü koruyarak ve oylarını arttırarak çıktı.

Başbakan ve FdI lideri Meloni, sabah radyo kanalına yaptığı değerlendirmede, seçim sonuçlarının kendileri açısından sansasyonel olduğunu ve hükümetinin güçlenerek çıktığını belirtti.

Meloni, ayrıca AP seçimlerine düşük katılımın, AB kurumlarının halktan çok uzaklaştığını gösterdiğini söyledi.

İtalya'da AP seçimlerinde oyları ciddi oranda artan diğer parti ise Elly Schlein liderliğinde ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) oldu.

2022'deki genel seçimlerde yüzde 19 civarındaki oyuyla ikinci sırada yer alan PD, Elly Schlein'ın liderliğinde girdiği ilk seçimde yine ikinci sırada yer buldu ancak oy oranını yüzde 24'e yükseltti.

Schlein, seçim değerlendirmesinde sonuçların olağanüstü olduğunu vurgulayarak, "Mesaj net: Meloni, biz geliyoruz." dedi.

Öte yandan, dünkü seçimlerde oy oranı artan başka bir parti ise geçen yıl hayatını kaybeden Silvio Berlusconi'nin partisi ve iktidarın küçük ortağı Forza Italia (FI) oldu. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin liderliğindeki FI, yüzde 9,6'luk oy oranıyla diğer iktidar ortağı Lig'i geride bıraktı.

Marine Le Pen'in İtalya'daki ortağı Lig Partisi geriledi

Fransa'daki AP seçiminden açık farkla birinci çıkan Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisinin (RN) AP'deki "Kimlik ve Demokrasi" (ID) grubu içinde müttefiki olan İtalya'daki aşırı sağcı Lig Partisinin oyları geriledi.

İtalya'daki sağ koalisyon iktidarında Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olarak görev yapan Matteo Salvini liderliğindeki Lig, resmi olmayan sonuçlara göre AP seçimlerinde yüzde 9'luk oy aldı.

2019'daki AP seçimlerinde yüzde 34 civarında destek alan Lig'in oyları, bu seçimde yüzde 9'a kadar düştü. Lig, 2022'de ülkedeki genel seçimlerde aldığı oy civarında bir oran tuttururken son seçimden farklı olarak iktidar ortaklarından Forza Italia partisinin de gerisinde kaldı.

Oyları gerileyen bir diğer parti ise muhalefette yer alan sola yakın düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) oldu. Eski Başbakan Giuseppe Conte yönetimindeki M5S'in oyları yüzde 9,9'a düştü. M5S, 2022'deki genel seçimlerde yüzde 15 civarında oy almıştı.

İtalya'dan ilginç isimler, AP'ye seçildi

Ülkede geçen yıl ırkçı ve eş cinsellik karşıtı yorumların yer aldığı "Dünya Baş Aşağı" isimli kitabının yayımlanmasıyla dikkati çeken İtalyan ordusu generallerinden Roberto Vannacci de aşırı sağcı Lig Partisinden aday olduğu AP'ye seçildi.

Vannacci, seçim kampanyası döneminde mevcut Avrupa'yı beğenmediğini ve bunu değiştirmek için siyasete atıldığını ifade etmişti.

Macaristan'da geçen yıl aşırı sağcı iki kişiye saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve bazı duruşmalara elleri ile ayakları zincirli şekilde getirilmesi İtalyan kamuoyunda infial yaratan İtalyan vatandaşı Ilaria Salis de Yeşil ve Sol İttifak'ın listelerinden AP'ye seçildi.

Halen Macaristan'da ev hapsinde tutulan Salis'in, Avrupa Parlamenteri olduktan sonra Budapeşte yönetiminin nasıl hareket edeceği merak konusu.

AP seçimleri İtalyan basınında

AP seçimlerinin sonucu İtalyan basınında da geniş yankı uyandırdı.

Ulusal basının yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica, "AB'de sağ çığ gibi" manşetiyle AP'de gücü artan aşırı sağ partilere dikkati çekerek, Brüksel'in Avrupa yanlısı koalisyonu elinde tutmaya devam ettiğini yazdı.

Corriere della Sera gazetesi, seçim sonuçlarını "Meloni kazanıyor, Macron çöküyor" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Gazetenin seçimle ilgili haberlerinde Meloni hükümetinin, dün akşamki sonuçlar ışığında Avrupa'daki büyük ülkelerin arasında "en güçlü hükümet" olarak kaldığı ifade edildi.

"Meloni ve Le Pen kazanıyor" manşetiyle yayımlanan La Stampa gazetesi, Meloni'nin dünkü seçimlerde büyük AB ülkeleri arasında iktidardayken oylarını arttıran tek lider olduğuna dikkati çekti.

Rainews24 kanalı da AP seçimlerinin sonuçlarını, internet sitesinden "Avrupa sağa gidiyor" manşetiyle duyurdu.

Kaynak: AA

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