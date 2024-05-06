İtalya\'da Kanalizasyon İşçileri Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Casteldaccia beldesinde kanalizasyon şebekesinde çalışan 5 işçinin, kaldırma tankındaki gazdan zehirlenerek öldüğü bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Palermo kenti yakınlarındaki Casteldaccia'da meydana gelen iş kazasında, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi. Yaralı kurtulan işçinin de durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Özel bir şirket için çalıştıkları aktarılan işçilerin, kanalizasyon şebekesindeki çukura indikleri sırada kaldırma tankındaki gazdan zehirlendikleri ve bir daha dışarıya çıkamadıkları kaydedildi.

Başbakan Giorgia Meloni, Casteldaccia'da meydana gelen iş kazasına ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Şok edici bir haber. Hayatını kaybedenlerin ailelerine derin başsağlığı dileklerimi belirtirken, yaşam mücadelesi yoğun bakımda süren işçiye yakınlığımı ifade ediyorum. Bu trajedi aydınlatılsın." ifadelerini kullandı.

Ülkede geçen ay da Suviana Gölü'ndeki bir hidroelektirik santralinde yaşanan patlamada, o sırada santralde görevli olan 7 işçi hayatını kaybetmişti.

İş kazalarının son dönemde sıkça gündeme geldiği, sendikaların hükümete önlem alınması çağrıları yaptığı İtalya'da geçen yıl 1041 kişi, iş kazalarında yaşamını yitirmişti.