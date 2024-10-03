İtalya'dan Yeni Göç Yasası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'dan Yeni Göç Yasası

İtalya, STK uçaklarının göçmen kurtarmasını kısıtlayan ve cep telefonlarını inceleme yetkisi veren yasa tasarısını kabul etti.

03.10.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da hükümetin hazırladığı yeni yasa tasarısı, İtalyan topraklarından kalkan sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait uçakların, denizde tespit ettikleri göçmen teknelerini STK gemileri yerine önce devlete haber vermesini şart koşarken kurtarılan göçmenlerin kimlik tespitinin yapılabilmesi için cep telefonlarını görüntüleme olanağı tanıyor.

İktidara geldiğinden bu yana düzensiz göçe karşı tedbirleri sıkılaştırmaya yönelik adımlar atan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, buna bir yenisini ekledi.

Bakanlar kurulunda dün kabul edilen ve yeni göç tasarısı olarak anılan yasa teklifi, İtalya'dan kalkan ve denizde arama kurtarma amaçlı aramalar yapan uçak ve insansız hava araçlarının, göçmen teknelerine dair herhangi bir acil durum tespit etmeleri halinde, bunu ilk olarak denizdeki STK gemileri yerine Ulusal Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildirmeyi zorunlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Basındaki haberlere göre, bu talimata aykırı davrananlara 10 bin avroya kadar para cezası ya da uçağa belirli süreliğine el koyma gibi cezalar uygulanacak.

Söz konusu yasa teklifi aynı zamanda, tekneyle Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşan ve üzerinde herhangi bir kimlik belgesi olmayan düzensiz göçmenlerin kimlik tespitinin yapılabilmesi için cep telefonlarının görüntülenmesine olanak tanıyacak.

Diğer taraftan yasa tasarısı, mevsimlik işçilere sözleşmeleri sona erdiğinde yeni iş bulmak için 60 gün ek süre tanımayı, ayrıca "hasta bakıcı" statüsünde 2025'e kadar 10 bin yabancıya oturum izni sağlamayı öngörüyor.

Yasa teklifi, işvereni tarafından sözleşmesiz çalıştırılarak mağdur edilen tarım işçilerine, 6 aylık oturum izni sağlamayı da amaçlıyor.

Tasarı aynı zamanda, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarında da personel sayısının artırılmasını öngörüyor. Buna göre, İçişleri Bakanlığı için 500 kişilik, Dışişleri Bakanlığına da 250 kişilik ek kadro açılacak. Dışişleri bünyesinde görevlendirilecek 250 kişinin, özellikle vize başvurularında en çok sıkıntı yaşayan konsolosluklarda görevlendirileceği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, hazırladıkları bu kanun tasarısının, ülkeyi "düzenli göç"e açtığını, diğer yandan da yasa dışı girişlerle mücadele etme amacı taşıdığını savundu.

İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, düzensiz göçle mücadele maksadıyla özellikle STK'lerin Akdeniz'deki faaliyetlerini sınırlamaya yönelik bir dizi yasal düzenlemeyi 2023'te parlamentodan geçirerek devreye almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, İnceleme, Güncel, Göçmen, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'dan Yeni Göç Yasası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'dan Yeni Göç Yasası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement