İtalya'dan Yeni Göç Yasası

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İtalya'da hükümetin hazırladığı yeni yasa tasarısı, İtalyan topraklarından kalkan sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait uçakların, denizde tespit ettikleri göçmen teknelerini STK gemileri yerine önce devlete haber vermesini şart koşarken kurtarılan göçmenlerin kimlik tespitinin yapılabilmesi için cep telefonlarını görüntüleme olanağı tanıyor.

İktidara geldiğinden bu yana düzensiz göçe karşı tedbirleri sıkılaştırmaya yönelik adımlar atan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, buna bir yenisini ekledi.

Bakanlar kurulunda dün kabul edilen ve yeni göç tasarısı olarak anılan yasa teklifi, İtalya'dan kalkan ve denizde arama kurtarma amaçlı aramalar yapan uçak ve insansız hava araçlarının, göçmen teknelerine dair herhangi bir acil durum tespit etmeleri halinde, bunu ilk olarak denizdeki STK gemileri yerine Ulusal Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildirmeyi zorunlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Basındaki haberlere göre, bu talimata aykırı davrananlara 10 bin avroya kadar para cezası ya da uçağa belirli süreliğine el koyma gibi cezalar uygulanacak.

Söz konusu yasa teklifi aynı zamanda, tekneyle Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşan ve üzerinde herhangi bir kimlik belgesi olmayan düzensiz göçmenlerin kimlik tespitinin yapılabilmesi için cep telefonlarının görüntülenmesine olanak tanıyacak.

Diğer taraftan yasa tasarısı, mevsimlik işçilere sözleşmeleri sona erdiğinde yeni iş bulmak için 60 gün ek süre tanımayı, ayrıca "hasta bakıcı" statüsünde 2025'e kadar 10 bin yabancıya oturum izni sağlamayı öngörüyor.

Yasa teklifi, işvereni tarafından sözleşmesiz çalıştırılarak mağdur edilen tarım işçilerine, 6 aylık oturum izni sağlamayı da amaçlıyor.

Tasarı aynı zamanda, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarında da personel sayısının artırılmasını öngörüyor. Buna göre, İçişleri Bakanlığı için 500 kişilik, Dışişleri Bakanlığına da 250 kişilik ek kadro açılacak. Dışişleri bünyesinde görevlendirilecek 250 kişinin, özellikle vize başvurularında en çok sıkıntı yaşayan konsolosluklarda görevlendirileceği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, hazırladıkları bu kanun tasarısının, ülkeyi "düzenli göç"e açtığını, diğer yandan da yasa dışı girişlerle mücadele etme amacı taşıdığını savundu.

İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, düzensiz göçle mücadele maksadıyla özellikle STK'lerin Akdeniz'deki faaliyetlerini sınırlamaya yönelik bir dizi yasal düzenlemeyi 2023'te parlamentodan geçirerek devreye almıştı.