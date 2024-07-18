İtalya, Gazze'ye insani yardım gönderdi

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İtalya, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattığı "Gazze için Gıda" girişimi çerçevesinde, 60 tonun üzerinde insani yardımı Gazze'ye ulaştırmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gönderdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, BM'nin gıdayla ilgili kuruluşları Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile martta başlattığı girişim çerçevesinde, bugün insani yardım malzemeleri taşıyan bir uçağın Amman'a gittiği belirtildi.

BM'nin, İtalya'nın Brindisi kentindeki lojistik üssünden sabah kalkan uçağın, 60 tondan fazla bozulmayacak gıda ürünü, 150 kadar çadır ve temizlik kitleri taşıdığı bildirilen açıklamada, bu insani yardımların Ürdün'den Gazze Şeridi'ne gönderileceği kaydedildi.

Açıklamada, FAO, WFP ile IFRC'nin, Filistin halkını desteklemek için mali kaynak yaratma konusundaki projelere ilişkin çalıştığı da belirtildi.

Bakanlık açıklamasında görüşlerine yer verilen Tajani, "Bu operasyonla, İtalyan hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma gösterdiği ilgiyi somutlaştırıyoruz. Gazze'deki Filistin halkının acısını hafifletmek için mümkün olan her şeyi yapmak bizim taahhüdümüzdür." ifadelerini kullandı.