İtalya, İran'ın İsrail'e İHA saldırısını endişeyle takip ediyor

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı kapsamlı saldırının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkat ve endişeyle izlediklerini bildirdi.

Tajani, İran'ın İsrail'e İHA'larla başlattığı saldırı nedeniyle X platformundan paylaşımda bulundu.

Tajani, "Orta Doğu'da yaşananları, dikkat ve endişeyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

İtalya'nın, Tahran ve Tel Aviv Büyükelçileriyle yakın temas halinde olduğunu belirten Tajani, "Başbakan ve Savunma Bakanı'yla da konuştuk. Hükümet, her türlü senaryoyu ele almaya hazırdır." yorumunu yaptı.

İsrail ordusu, dün akşam İran'ın, İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıklamıştı.

İran da İsrail'e İHA'larla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

İran devlet televizyonunun haberinde de "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik İHA operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verilmişti.