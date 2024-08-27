İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Fırtına ve Yağışlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Fırtına ve Yağışlar

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar, su baskınları ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Milano Malpensa Havalimanı'nda bazı bölümler su altında kalırken, evler ve otomobiller hasar gördü. Sivil Savunma Departmanı, sel ve taşkınlar konusunda uyarıda bulundu.

27.08.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtına ile yağış, su baskınları ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki kentlerden Milano ve çevresinde etkili olan yoğun yağışlı hava nedeniyle dün Milano Malpensa Havalimanı'nda Terminal 1 ve 2'nin bazı bölümlerini su bastı. Havalimanındaki su baskınına dair görüntüler sosyal medyaya yansırken, görüntülerde bazı yolcuların duruma tepki gösterdiği görüldü.

Kentte bu sabah saatlerinde de etkili olan yağışlı hava, bazı yolları sular altında bırakırken Milanolulara işe giderken trafikte zor anlar yaşattı.

Varese kentinde de bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı, caddeler çamurla kaplandı.

Yağışlı hava, uçak seferlerini de olumsuz etkilerken dün öğleden sonra saatlerinde 27 uçuş diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Kuzeydeki bir diğer kent Brescia ve civarında da dün etkili olan kuvvetli fırtına ve dolu yağışı, bazı ev ve otomobillerde hasara yol açtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de otomobil camlarının kırıldığı, bazı binaların çatılarında hasar oluştuğu görüldü.

Bu arada, Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da bugün için 10 vilayeti aşırı yağış dolayısıyla sel ve taşkınlar olabileceği konusunda uyardı.

Diğer yandan, ülkede hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru yeniden artacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Malpensa Havalimanı, Fırtına, Fırtına, Milano, İtalya, Dünya, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Fırtına ve Yağışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 15:09:15. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Fırtına ve Yağışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement