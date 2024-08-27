İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Fırtına ve Yağışlar

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İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtına ile yağış, su baskınları ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki kentlerden Milano ve çevresinde etkili olan yoğun yağışlı hava nedeniyle dün Milano Malpensa Havalimanı'nda Terminal 1 ve 2'nin bazı bölümlerini su bastı. Havalimanındaki su baskınına dair görüntüler sosyal medyaya yansırken, görüntülerde bazı yolcuların duruma tepki gösterdiği görüldü.

Kentte bu sabah saatlerinde de etkili olan yağışlı hava, bazı yolları sular altında bırakırken Milanolulara işe giderken trafikte zor anlar yaşattı.

Varese kentinde de bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı, caddeler çamurla kaplandı.

Yağışlı hava, uçak seferlerini de olumsuz etkilerken dün öğleden sonra saatlerinde 27 uçuş diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Kuzeydeki bir diğer kent Brescia ve civarında da dün etkili olan kuvvetli fırtına ve dolu yağışı, bazı ev ve otomobillerde hasara yol açtı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de otomobil camlarının kırıldığı, bazı binaların çatılarında hasar oluştuğu görüldü.

Bu arada, Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı da bugün için 10 vilayeti aşırı yağış dolayısıyla sel ve taşkınlar olabileceği konusunda uyardı.

Diğer yandan, ülkede hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru yeniden artacağı belirtildi.