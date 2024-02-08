İtalyan Çiftçiler, Roma\'da Yapacakları Mitingi İptal Etti

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İtalya'da bir süredir Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikaları ve artan fiyatları protesto eden çiftçilerin, yarın başkent Roma'da yapmayı planladıkları protestoda düzenlenecek mitingi iptal etme kararı aldığı ve başkente sembolik olarak 10 kadar traktör yollayacağı bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, traktörleriyle Roma'ya gelerek ülke genelindeki protestolarını başkente taşımak için yetkililerle görüşen çiftçilerin temsilcileri, yarınki mitinglerini, vatandaşların kendilerine verdiği desteği baltalamamak için iptal ettiklerini duyurdu.

Roma'da San Giovanni Meydanı'nda yapılması planlanan miting yerine çiftçiler, emniyetle daha önceden mutabık kalındığı üzere 10 kadar traktörü sembolik olarak kent merkezine göndereceğini belirtti.

Ülkenin farklı bölgelerinden traktörleriyle gelen çok sayıda çiftçinin Roma yakınlarındaki bekleyişi sürerken, çiftçilerin başkentin farklı noktalarında konvoy yapacağı ifade edildi.

Çiftçilerin büyük bir kısmı başkente girmek için beklerken, bir grup da ülkenin en eski müzik festivali olan Sanremo Müzik Festivali'nde sahneye çıkarak seslerini duyurmak istiyor. Bir grup çiftçinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sanremo'ya giderek, festival yönetimiyle görüşmeler yaptığı da basına yansıdı.

Sanremo'daki sahneden protestolarına dair duyurularının okunmasına izin verilmemesi halinde çiftçiler, kente traktörleriyle gireceği tehdidinde bulundu.

Taraflar arasındaki görüşmelerde çiftçilerin duyurularının festival sunucusu tarafından okunması talebi kabul edildiği basına yansısa da daha sonra çiftçilerin bu öneriyi kabul etmediği bildirildi.

Bu arada, bir grup çiftçinin de Sanremo Müzik Festivali'nin girişine protesto amacıyla inek getirdiği de sosyal medyaya yer aldı.

Diğer yandan, ülke genelinde yakıt fiyatlarındaki artış, sübvansiyonların aşamalı kaldırılması gibi genel olarak AB'nin tarım politikalarına yönelik protestolarını sürdüren çiftçilerin bir bölümü Sicilya Adası'nda, Palermo-Mazara del Vallo kara yolunda iki kavşakta yol kapama eylemi gerçekleştirdi.

Muhalefet partileri de sosyal medyadan yürüttükleri kampanyalarla sağ koalisyon iktidarındaki partileri, tarım sektöründeki vergileri artırmakla suçluyor.

Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti ise tarım sektöründe bazı vergi muafiyetlerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Başbakan Giorgia Meloni ise dün bir etkinlikt çiftçilerin protestosuna ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet olarak AB'den İtalya'ya Kovid-19 salgını sonrasında ekonomide toparlanma için ayrılan fonun kullanımında tarıma daha fazla kaynak ayrılması için AB ile müzakere ettiğini, böylece protestolardan çok daha önce çiftçilerin yararına adım attıklarını söylemişti.

Meloni, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Şubat'taki AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya- Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'nin, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.