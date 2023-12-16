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İtalyan Mimarın Türkiye Sergisi Roma'da Açıldı

İtalyan mimar ve fotoğrafçı Gabriele Morrione'nin Türkiye'de çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, Roma'da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde sergilendi. Sergiye İtalyan ve Türk öğrenciler katıldı. Morrione, Türkiye'nin ve Türk insanının harikulade olduğunu belirtti.

İtalyan Mimarın Türkiye Sergisi Roma\'da Açıldı
16.12.2023 - 00:07,
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İtalya'nın başkenti Roma'da, İtalyan mimar ve fotoğrafçı Gabriele Morrione'nin farklı yıllarda Türkiye'de çektiği karelerden oluşan "Morrione'nin Gözünden Türkiye" sergisi beğeniye sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nde, Morrione'nin Türkiye'de özellikle İstanbul'da çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, İtalyan ve eğitimlerini Roma'daki üniversitelerde sürdüren Türk öğrencilerden oluşan davetliler katıldı.

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Zafer Kıyıcı, açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün Sayın Gabriele Morrione'nin uzun yıllar boyunca Türkiye'de muhteşem anlara şahitlik ettiği fotoğraf koleksiyonunda yer alan yaklaşık 100 fotoğrafın yer aldığı sergimizin açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Gabriele Morrione'nin objektifinden yansıyan her bir eserin bir hikayesi olan bu sanat şöleninde Gabriele Bey'in hatıralarını sizlerle buluşturmak bizlere onur vermektedir." ifadelerini kullandı.

Morrione de konuşmasında, Türkiye'nin ve Türk insanının harikulade olduğunu belirtti.

Kıyıcı ayrıca, Morrione'ye YEE Roma'nın kütüphanesine bağışladığı yaklaşık 500 kitap dolayısıyla bir de plaket takdim etti.

"İstanbul'da hep harika vakit geçirdim"

Morrione, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk olarak 1973'te gittiğini söyledi.

"İlk görüşte aşık olduğu" İstanbul'a daha sonra panoramik ve farklı türlerde fotoğra çekmek için defalarca gittiğini belirten Morrione, "İstanbul'da hep harika vakit geçirdim. En son 2015'te gittim. 2015'ten de bir sürü fotoğraf var bu sergide." dedi.

İstanbul'da en çok neden etkilendiği sorulan Morrione, şunları aktardı:

"Ben ilk andan itibaren camilerini çok sevdim. Özellikle de Mimar Sinan'ın eserlerine aşık oldum. Ama onun en güzel eseri İstanbul'da değil, Edirne'deki Selimiye Camisi'dir. Her şeyden önce İstanbul halkını çok sevdim. Beni tanımadan, bilmeden bana hep misafirperverlik, dostluk, nezaket gösteren insanlarla karşılaştım."

"Morrione'nin Gözünden Türkiye" sergisi, 31 Aralık'a kadar YEE Roma'da gezilebilecek.

Kaynak: AA
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