İtfaiye ekipleri Bursa Karacabey'de çiftlik yangınına 10 araç ve 1 dronla müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Taşpınar Mahallesi TEKNOSAB mevkisindeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 10 araç ve 1 dron sevk eden itfaiye ekiplerine Mudanya Belediyesi ile BUSKİ'den 2 tanker destek veriyor, müdahale sürüyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Taşpınar Mahallesi TEKNOSAB mevkisindeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı gruplardan 10 araç ile 1 dron sevk edildi.
Çalışmalara Mudanya Belediyesi ile BUSKİ Genel Müdürlüğünden 2 tanker de destek veriyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?