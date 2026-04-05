İtfaiye Kuşları Kurtardı

AVCILAR'da açık bırakılan havalandırma boşluğuna düşen güvercin ve martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ev sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Ambarlı Mahallesi'nde oturan Naim Açıktepe, 1'inci kattaki evlerinde bulunan havalandırma boşluğuna bir kuşun düştüğünü ve buradan çıkmak için çırpındığını fark etti. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kalan kuşun güvercin olduğunu belirledi. İtfaiye eri yaklaşık 5 metre yükseklikten yakalama aparatı kullanarak mahsur kalan güvercine ulaştı. Kanadından yakalanan güvercin bulunduğu yerden kurtarıldı. Ev sahibi Naim Akçatepe, "Bizim üst kattaki arkadaş telefon etti. 'Geçen seneki gibi yine bir martı düştü herhalde, sesi geliyor' dedi " diye konuştu.Akçatape martının kurtarılmasının ardından ekiplere teşekkür etti.

MAHSUR KALAN MARTI DA KURTARILDI

İkinci olay aynı mahallede bulunan Öğretmenler Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın havalandırma boşluğuna bir martı düştü. Durumu fark eden bir aile itfaiyeye haber verdi. Sevk edilen itfaiye ekibi, çırpınan martının giriş katındaki havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti. Ev sahibi havalandırma boşluğunun duvarını fayansla kapattıklarını belirterek duvarın kırılmasına izin vermedi. Bunun üzerine itfaiye eri üst kattaki daireden ipe bağlı kova sarkıttı. Martı kovayla yukarı çekilemeyince, martının mahsur kalmasına dayanamayan üst katta oturduğu öğrenilen bir çift, ellerindeki fileyi havalandırma boşluğuna sarkıttı. Çırpındığı sırada fileye dolanan martı mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Martının doğaya bırakıldığı öğrenildi.