Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) İstanbul Tabip Odası (İTO), Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve aynı zamanda hastanenin İTO Hastane Temsilcisi olan Uzm. Dr. Feray Kaya'nın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Uzaklaştırma kararının Kaya'nın hastanede sürdürmekte olduğu yan dal eğitimini tamamlamasına günler kala verildiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "Görevden uzaklaştırma kararı bu ülkedeki siyasallaşmış hukuk sisteminin sağlığa, bilime, eğitime ve anayasal haklara karşı olan yaklaşımına ayna tutmaktadır. Söz konusu olan bir hekimin çalışma ve eğitim hakkının yok sayılması, bilimsel çalışmanın ve toplumun sağlık hakkının hiçe sayılmasıdır" denildi, kararın kaldırılması istendi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve aynı zamanda hastanenin İTO Hastane Temsilcisi Uzm. Dr. Feray Kaya'nın, hastanede sürdürdüğü Çocuk Romatoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi'ni tamamlamasına günler kala 10 ay önce açılan ve henüz sonuçlanmamış bir dava gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırılmasına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Talat Kırış, Genel Sekreter Dr. Irmak Saraç, önceki yönetim kurulu başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Kadın Komisyonu üyesi Dr. İncilay Erdoğan ile Dr. Coskun Canıvar'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Kaya'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin itiraz dile getirildi, kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Toplantıda İTO'nun basın açıklamasını Coskun Canıvar okudu. Açıklamada, uzaklaştırma kararının hukuki süreçte yeni bir gelişme ya da karar olmamasına rağmen davanın açılmasından aylar sonra, Kaya'nın sürdürmekte olduğu yan dal eğitimini tamamlamasına günler kala verildiğine dikkat çekildi.

Hastanenin İTO temsilciliğini yürüten Kaya'nın aynı zamanda İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Pediatri Kurumu ve Çocuk Romatoloji Derneği üyesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda (TİHV) gönüllü olarak çalışmalar yürüten 21 yıllık deneyimli bir hekim olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BİR HEKİMİN ÇALIŞMA VE EĞİTİM HAKKININ YOK SAYILMASIDIR"

"Bu özellikler bir insanın yaşamını neye adadığını, hayata nereden baktığını ve hepimizin yaşamlarına nasıl dokunduğunu anlatır. Bu sıfatlar, nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için uzun yıllarını eğitime ve bilimsel çalışmalara ayırmış bir hekimi ve aynı zamanda toplum sağlığının sağlık hizmetlerinden ibaret olmamasından hareketle sosyal ve siyasal iyilik halleri için mücadele yürüten bir insanı anlatır. Feray arkadaşımız hakkındaki bu görevden uzaklaştırma kararı ise bu ülkedeki siyasallaşmış hukuk sisteminin sağlığa, bilime, eğitime ve anayasal haklara karşı olan yaklaşımına ayna tutmaktadır. Söz konusu olan bir hekimin çalışma ve eğitim hakkının yok sayılması, bilimsel çalışmanın ve toplumun sağlık hakkının hiçe sayılmasıdır. Çocuk Romatolojisi gibi özel bilgi, deneyim ve uzun süreli eğitim gerektiren bir alanda uzmanlık eğitimini tamamlamak üzere olan bir hekimin görevden uzaklaştırılması, meslektaşımızın özlük haklarına verilen zararın yanı sıra çocukların özellikli sağlık hizmetine erişimini de olumsuz etkilemektedir."

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARININ DERHAL KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Açıklamada, "Görevden uzaklaştırma, istisnai olarak uygulanması gereken geçici bir 'idari tedbir' olarak tanımlanır. Ancak Türkiye'de bu uygulama, geçici bir idari tedbir olmanın ötesine geçerek bir cezalandırma aracına dönüşmektedir. Meslektaşımızın görevden uzaklaştırılması, masumiyet karinesini zedelemekte, çalışma ve eğitim hakları üzerinde ağır sonuçlar doğurmaktadır. Hekimlik, değerini ve meşruiyetini ne iktidarlardan ne de siyasallaşmış mahkemelerden alır. Aksine, evrensel tıp etiğinden, insan haklarından ve önlüğün beyazından alır. Bu keyfi ve hukuksuz uzaklaştırma kararı karşısında meslektaşımızın haklarını savunma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Görevden uzaklaştırma kararının derhal kaldırılmasını, meslektaşımızın yan dal uzmanlık eğitimine ve hekimlik görevine dönmesini talep ediyoruz." denildi.

Toplantıda basın açıklamasının yanı sıra İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Talat Kırış, İTO Genel Sekreteri Dr. Irmak Saraç, İTO önceki dönem başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Kadın Komisyonu üyesi Dr. İncilay Erdoğan konuşma gerçekleştirdi. Kaya'nın gönüllüsü olduğu Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ümit Biçer bir toplantıda söz aldı ve şu görüşleri dile getirdi:

"HAKSIZ BİR ŞEKİLDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Dr. Talat Kırış: Feray Kaya haksız bir şekilde görevinden uzaklaştırıldı. Bu durumu anlatmak ve bu haksızlığın geri alınmasını söylemek için İl Sağlık Müdürlüğüne gittik. Durumu anlattık, hukuki durumu açıkladık, ciddi bir haksızlık olduğunu ortaya koyduk ve bu durumun bir an evvel düzeltilmesini istedik ama maalesef böyle bir düzeltme olmadı. Onun için de bir araya gelip hem desteğimizi belirtmek hem de bir basın açıklamasıyla tekrardan bu duruma kamuoyunun dikkatini çekmek için toplandık.

"FERAY'IN HASTALARINDAN UZAKLAŞTIRILMASI DURUMUNUN BİR AN ÖNCE SON BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Dr. Osman Küçükosmanoğlu: Doktor Feray Kaya'nın yaşadıkları aslında bugün bütün toplumun içinde bulunduğu durumun bir aynası gibi de anlaşılabilir. Hani son günlerin popüler dizisi Bir Başkadır'da vardı. Bir sabah herkesin kapısı çalınabilir gibi toplumun geldiği durumu anlatıyor. Gerçekten hani saçmalığın oluşturduğu bir ortamda insanların güvensiz, ne olacağını, niçin yargılandığını niçin suçlandığını bilmediği durumlar yaşıyoruz. Çok yıllar önce olmuş bitmiş sonuçlanmış olaylar gündeme gelebiliyor. Beraat edilmiş davalardan tekrar yargılanmalar oluşuyor. KHK'lar daha henüz sonuçlanmadı, Barış Akademisyenleri'nin yaşadıkları durum bir yandan çözülüyor gibi görünüyor bir yandan yenileri ortaya çıkıyor. Bugün bunlardan biriyle karşı karşıyayız ama olgu gerçekten hani ilginç bir konu... Feray'ın eğitim hakkının engellenmesi, Feray'ın hastalarından uzaklaştırılması durumunun bir an önce son bulmasını öncelikle istiyoruz. Biz Feray arkadaşımızı Doktor Feray Kaya'yı yakından tanıyoruz, biliyoruz hastalarıyla nasıl iletişim içinde olduğunu, topluma nasıl yararlı bir iş yürüttüğünü biliyoruz ve bu dayanışmayı bugün burada yaptığımız basın toplantısıyla başlatıyoruz.

"FERAY KAYA'YA YAPILANI BİZE YAPILMIŞ SAYIYORUZ"

Dr. İncilay Erdoğan: Kadın hekimler olarak Feray Kaya'ya yapılanı bize yapılmış sayıyoruz. İdari soruşturmaların bir yaptırım olmasını, bir cezai müeyyide olmasını doğru bulmuyoruz. Bu idari soruşturmalar yapılırken görevden uzaklaştırmayı başka bir cezalandırma yöntemi olarak görüyoruz. Daha sonuçlanmamış bir mahkeme süreci dururken bir insanın emeğini silip atmak bu kadar kolay değil. Burada koca bir hayat, koca bir mücadele, koca bir emek yatıyor. Bunu görmezden gelmesini istemiyoruz artık idarecilerin. Bu gözle de dosyalara bakmalarını istiyoruz. Ellerini vicdanlarına, etiğe, meslek eteklerimize de yaslanarak vermesini istiyoruz. Burada muhataplarımız bellidir. Sağlık Müdürlüğü olsun, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı memuriyet kanunlarını buna göre de düzenlemeleri gerekiyor artık. Masumiyet karinesi korunarak arkadaşımızı bir an önce göreve dönmesini istiyoruz. Bizler Feray'ın yoldaşlığına, hekimliğine, sadece çocukların değil tüm toplumun sağlık hakkı için nasıl çabaladığına tanığız ve bu mücadeleyi hep beraber sürdüreceğiz.

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI KABUL EDİLEMEZ"

Dr. Irmak Saraç: İdari tedbir olan tedbir kararları bizde ceza olarak uygulanıyor. Türkiye'de hukukun nasıl işlediğini biliyoruz. Bir mahkemenin ne kadar sürebilme potansiyeli olduğunu biliyoruz. Dolaysıyla bu görevden uzaklaştırma kararı kabul edilemez. Biz de elimizden geleni Feray'ın yanında olarak yapmaya devam edeceğiz.

"KAYA'NIN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU YÖNÜNDEKİ ÇABALARINA YÖNELİK SALDIRILAR SON BULSUN"

Dr. Ümit Biçer: Doktor Feray Kaya bizim gönüllü hekimimiz. Gönüllü hekim olarak bugüne kadar hem insan hakları savunuculuğu anlamında hem de etik anlamda insan hakkı, onuru, eşitliği ve adaleti için mücadele etmiş, gurur duyduğumuz bir meslektaşımızdır. Kendisi aslında bugüne kadar hukukun uygulaması içinde idare tedbiri denilen uygulamalara değil, adeta hukuk katliamlarına maruz bırakılmıştır. Çünkü ilk gözaltına alınma süreci bile aslında ifade vermesi mümkünken, kendisi evden gözaltına alınarak hem hekimlik değerlerine hem insan hakları değerlerine yönelik bir saldırıyla süreç başlatılmış, sonrasında idari tedbir adı altında aslında idarenin tamamen keyfiyetine dayalı bir şekilde mesleğinden, hastalarından uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. İnsan hakları savunucuları ve hekimlikle ilgili Hamburg bildirgeleri bu çalışmaları yapan hekimlerin korunması mesleklerini sürdürmesi gerektiği konusunda çok önemli sözlerin altını imzalar ve devletlerden buna riayet etmesini beklerken Doktor Feray Kaya'nın bugün yaşadıkları tam aksini göstermektedir. Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak biz Doktor Feray Kaya'nın bir an önce mesleğine dönmesini, çocukları tedavi etmesine ve insan hakları savunuculuğu yönündeki çabalarına yönelik saldırıların son bulmasını istiyoruz.