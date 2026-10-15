İYİ Parti'den Halk TV kayyumuna 'Gerçeklere kayyum atayamazsınız' tepkisi geldi - Son Dakika
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İYİ Parti'den Halk TV kayyumuna 'Gerçeklere kayyum atayamazsınız' tepkisi geldi

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İYİ Parti\'den Halk TV kayyumuna \'Gerçeklere kayyum atayamazsınız\' tepkisi geldi
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İYİ Parti, Halk TV'ye kayyum atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından video yayımladı. Videoda kayyım kararı, gazetecilere yönelik tutuklamalar, basın özgürlüğü ve fon krizi eleştirilirken paylaşımda 'Gerçeklere kayyum atayamazsınız' ifadesi kullanıldı.

(ANKARA) - İYİ Parti, Halk TV'ye kayyum atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Videoda kayyım kararı, gazetecilere yönelik tutuklamalar, basın özgürlüğü ve fon krizi eleştirildi.

İYİ Parti, Halk TV'ye kayyum atanmasına ilişkin hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda Halk TV'ye yönelik kayyım uygulamasının yanı sıra gazetecilere yönelik tutuklamalar, basın özgürlüğüne ilişkin tartışmalar ve fon krizine yer verildi.

İYİ Parti paylaşımına, "Gerçeklere kayyum atayamazsınız" notunu düştü.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İYİ Parti'den Halk TV kayyumuna 'Gerçeklere kayyum atayamazsınız' tepkisi geldi - Son Dakika
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