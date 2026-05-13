İYİ Parti'den HMGS Eleştirisi

13.05.2026 09:46
Hakan Şeref Olgun, HMGS'nin sınav içeriği ve baraj puanını eleştirerek reform çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, HMGS'de soru ve baraj puanını eleştirerek, "Neredeyse dört yıllık hukuk eğitiminde okutulan tüm derslerden aynı anda tek bir sınavla ölçülmek ve 70 puan barajını aşmak beraberinde ciddi zorluklar getirmektedir. Staja başlayacak bir aday için beklenen, hukuk pratiğine hazır olmaktır; tüm hukuk dallarını eşzamanlı olarak akademik düzeyde bilmek değil" dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sorunun sınav varlığı değil içeriği olduğunu belirten Olgun, 4 yıllık hukuk eğitimini tamamlamış bir adayın staja başlama hakkından mahrum bırakılmasının sisteme değil bireye yıkılan bir başarısızlık algısı yarattığını belirterek soruların ve 70 puanlık barajın değişmesi gerektiğini vurguladı.

"9 BİN 300 HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNUNUN YÜZDE 57'Sİ SINAVDAN ELENMİŞ"

Olgun şunları kaydetti:

"HMGS reformu kaçınılmazdır. Hukuk mezunlarının mesleğe başlamadan önce belirli bir yetkinlik düzeyini kanıtlaması, sağlıklı bir hukuk sisteminin gereğidir. Ancak yetkinliği ölçmek ile mesleğe erişimi fiilen kapatmak arasındaki fark, bugün HMGS özelinde çarpıcı biçimde ortaya çıkmaktadır. Mevcut sınavın avukatlık stajına erişim için doğru bir ölçüt olmadığını açıkça söylememiz gerekmektedir. Avukatlık stajına kabul için sınava giren 9 bin 300 hukuk fakültesi mezununun yüzde 57'si elenmiştir. Bu rakam, bir kalite güvencesinin değil, sistematik bir engelin göstergesidir. Üstelik bu tablo; hukuk eğitiminin kalitesini değil, sınavın yapısal bozukluğunu yansıtmaktadır."

"SORUNUN ÖZÜ SINAVIN VARLIĞINDA DEĞİL İÇERİĞİNDE"

Zira aynı müfredatla yetişmiş, aynı fakültelerden mezun olmuş binlerce gencin yarısından fazlasının eş zamanlı olarak yetersiz bulunması, ancak ölçüm aracının kendisiyle açıklanabilir. Staj, mesleki bilgi ve becerinin kazanıldığı süreçtir; henüz o sürecin başında, mezunların büyük çoğunluğunun kapı dışında bırakılması kabul edilemez. Hukuk eğitimi dört yıldır; bu eğitimi tamamlamış bir adayın staja başlama hakkından mahrum bırakılması, sisteme değil bireye yıkılan bir başarısızlık algısı yaratmaktadır. Bu algı hem haksız hem de tehlikelidir. Sorunun özü sınavın varlığında değil, içeriğindedir.

"70 PUANLIK BARAJ BAŞLI BAŞINA BİR SORUNDUR"

Neredeyse dört yıllık hukuk eğitiminde okutulan tüm derslerden aynı anda tek bir sınavla ölçülmek ve 70 puan barajını aşmak beraberinde ciddi zorluklar getirmektedir. Oysa staja başlayacak bir aday için beklenen, hukuk pratiğine hazır olmaktır; tüm hukuk dallarını eşzamanlı olarak akademik düzeyde bilmek değil. Sınavın test formatı, adayların muhakeme yeteneğini ve hukuk nosyonunu ölçmekten uzak kalmakta; ezber ve soru kalıplarına dayalı bir hazırlık biçimini dayatmaktadır. Bu durum, hukuku anlayan değil sınavı çözen avukat adayı yetiştirme riskini doğurmaktadır ki mesleğin toplumsal işlevi açısından bu risk hafife alınmamalıdır. 70 puanlık baraj ise başlı başına bir sorundur. 21 ayrı dersin tek sınavda toplanması ve fazla detay ile ezber odaklı sorular göz önüne alındığında, bu barajın staja hazırlığı değil dayanıklılığı ölçtüğü açıktır.

"MESLEKİ YETERLİLİĞİ ESES ALAN BİR SINAVA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

İYİ Parti olarak şunu söylüyoruz: HMGS'yi kaldırın demiyoruz. Staja başlayacak genç hukukçuyu gerçekten ölçen, adil bir baraj belirleyen ve mesleki yeterliliği esas alan bir sınava dönüştürün. Hukuk sisteminin geleceği, eleme refleksiyle değil; yetkin, donanımlı ve mesleğine güvenle adım atan hukukçularla inşa edilir."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
