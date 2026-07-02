İYİ Parti'den Madımak Katliamı Anması

(ANKARA) - İYİ Parti, Madımak Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla "Madımak'ta yakılan yalnızca bir otel değil; canlarımız, vicdanımız ve Cumhuriyetimizin ortak değerleriydi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından Madımak Katliamı'na ilişkin bir video paylaşıldı. Videoya, "2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yakılan yalnızca bir otel değil; canlarımız, vicdanımız ve Cumhuriyetimizin ortak değerleriydi... Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. #UnutMADIMAKlımda" notu düşüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da paylaşımı retweet etti.