İYİ Parti Edirne İlçe Başkanı ve Yardımcısı İstifa Etti

İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı İlkay Kuş ile Divan Kurulu Üyesi ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bahar Yüknü görevlerinden istifa etti.

İki ismin de iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görevlerinden ayrıldıklarını belirten dilekçelerini İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hakan Şahin'e sunduğu öğrenildi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuş'un Kırklareli'ne taşınması ve Yüknü'nün de iş yoğunluğu nedeniyle görevlerinden ayrıldığını söyledi.

Her iki ismin de partiden ayrılmadığını, çalışmalarını parti içinde sürdüreceğini belirten Şahin "Partimiz kurulduğundan beri arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Bizler için çok kıymetliler." diye konuştu.