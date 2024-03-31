İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı İstifa Etti

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa ederek, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok" dedi.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya davet etti. Yılmaz'ın seçim sonuçlarını kastederek X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."
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Gaziantep'te yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 46,39'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,43 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
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