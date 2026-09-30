İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kocamaz, acil seçim istedi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, Türkiye'nin erken değil, acil seçime ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İktidar maalesef artık ülkeyi yönetmekten aciz duruma düştü. En son fon olayları her şeyin tuzu biberi oldu" dedi. Kocamaz, yerel ve genel seçimlerin bir arada yapılması için anayasa değişikliği gerektiğine işaret ederek, "Bugün için böyle bir konuyu gündeme getireceklerini düşünmüyorum" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, son günlerde tartışılan yerel seçim ve genel seçimin bir arada yapılacağı yönündeki iddiaları, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Türkiye'nin erken değil, acil seçime ihtiyaç duyduğunu belirten Kocamaz, "Erken seçim aslında şart. Çünkü Türkiye toz duman içerisinde. İktidar maalesef artık ülkeyi yönetmekten aciz duruma düştü. En son fon olayları her şeyin tuzu biberi oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ ÇIKMAZDAN KURTULMANIN TEK YOLU ERKEN SEÇİM"

Bu kadar yoğun olumsuzlukların yaşandığı bir ülkede, iktidarın artık miadını doldurduğunu söyleyen Kocamaz, şöyle devam etti:

"Ancak iktidar, herhangi bir erken seçim iddialarına hep olumsuz cevaplar veriyor. Onlara göre aslında bir erken seçim değil, sadece bir hafta, 10 gün ya da 1 ay öne alınmış bir seçimden bahsediyorlar. Bunun adına da erken seçim diyemeyiz. Türkiye süratle erken seçim istiyor. İnsanlar fakru zaruret içerisinde, insanlar yokluk içerisinde, ne yapacaklarını şaşırmış durumda. İşçisi, çiftçisi, emeklisi, esnafı gerçekten bunalmış durumda. Böyle bir ortamda erken seçim zarurettir. Ama iktidar hiçbir şeyi yönetemediği için mümkün olduğu kadar da erken seçime yanaşmak istemiyor. Zamanında bir seçimden bahsediyorlar. Bunun da tek alternatifi Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtarmanın tek alternatifi erken bir seçim."

"ANAYASA DEĞİŞMEDEN MÜMKÜN DEĞİL"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kocamaz, yerel seçimlerle genel seçimlerin birlikte yapılmasının şu anda mümkün görülmediğine işaret ederek, Anayasa'ya göre yerel seçimlerin 5 yılda bir yapıldığını hatırlattı. Kocamaz, şunları söyledi:

"Dolayısıyla halihazır yönetimdeki belediye başkanlarının, meclis üyelerinin 5 yıllık süresi dolmadan normalde seçim yapılamaz. Ancak milletvekilliği seçimleri öne ya da belli bir süre geriye alınarak aynen 1999'da olduğu gibi birlikte yapılabilir. O zaman da yerel seçim yine zamanında yapılmış ancak genel seçim yerel seçimle birleştirilmişti Meclis kararıyla. Ben bugün için böyle bir konuyu gündeme getireceklerini düşünmüyorum. Çünkü Anayasayı öncelikle değiştirmek lazım. Anayasayı değiştirmeden böyle bir kararı almaları mümkün değil. Ayrıca yerel seçimlerde dediğim gibi seçilen belediye başkanları ve meclis üyeleri normalde 5 yılı doldurması lazım. Onu öne alarak onların kazanılmış hakkını ellerinden alıp gasbetmenin çok doğru olmayacağını ve mümkün olmayacağını düşünüyorum."