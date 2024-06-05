İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, hükümetin Ruanda anlaşmasını eleştirdi

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hükümetin Ruanda ile yaptığı anlaşmayı gündeme getirdi ve bu anlaşmanın yeni bir göç dalgası endişesi yarattığını söyledi. Hükümeti eleştiren Dervişoğlu, "22 yıllık iktidarınızda her şey oldunuz ama bir tek Türk olamadınız. Artık Türk olun Türk" ifadelerini kullandı.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ruanda ile yapılan anlaşmayı eleştirdi. İngiltere'nin ülkesinde yakaladığı kaçak göçmenleri Ruanda'ya göndereceğinin açıklandığı günlerde Ruanda ile anlaşma yapılmasının, yeni bir göç dalgası endişesi yarattığını ifade eden Dervişoğlu şöyle konuştu:

"İngiltere'nin ülkesindeki kaçak göçmenleri sorgusuz sualsiz Ruanda'ya göndereceğinin açıklandığı tarihte iktidar, Ruanda ile yapılan anlaşmayı Resmi Gazete'de yayınlayarak yürürlüğe koymuştur. Hükümetin her hareketi milletimiz nezdinde kapanmaz yaralar açtığı için milletimiz bu yaşanan durumun tesadüf olmadığı ve yeni bir göç dalgasının habercisi olduğu düşüncesine kapılmıştır. Her krizde olduğu gibi bu krizde de toplumda ortaya çıkan korkuyu giderecek, milletimizin endişelerini ortadan kaldıracak hükümet yetkilileri üç maymunu oynamışlardır.

Konu rant ve para değil ki ortaya çıksınlar. Konu paylaşılacak makamlar değil ki ortaya çıksınlar. Konu dağıtılacak, peşkeş çekilecek kamu kaynakları değil ki ortaya çıksınlar. Tabii ki saklanacaklar. Konu ecdadın mirası olan bu topraklar, bu devletin varlığı ise en iyi bildikleri işi yapmışlar kör, sağır ve dilsiz kesilmişlerdir.

Avrupa ülkelerinden aldığınız üç kuruş rüşvet fonuyla bu kara deliği kapatamazsınız. Bu konuda artık Türk milletinin verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Burası kimsenin hurda deposu değildir. Bu topraklar hiçbir devletin tampon bölgesi de değildir. Bu devlet milletini ikinci plana atarak birilerine peşkeş çekilebilecek bir devlet de değildir. 22 yıllık iktidarınızda herşey oldunuz ama bir tek Türk olamadınız. Artık Türk olun Türk."

(SÜRECEK)