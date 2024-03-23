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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da pazar esnafını ziyaret etti. Akşener'e dert yanan bir yurttaş, "Benim 2 çocuğum var. İkisi de okuyor. Biri Ege Üniversitesi'nde, doktor olacak. Ben ona para yetiştiremiyorum. Bunun ötesini büyükler düşünsün. Ben kızımı okutmak için gece gündüz çalışıyorum. 2 saat uykuyla duruyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'da Pazar esnafını ziyaret etti. Akşener'e; Belediye Başkan adayı Alper Yağcı eşlik etti.

Akşener'e dert yanan bir baba şöyle konuştu:

"Ben 46 yaşındayım. Belediyeden emekli oldum. Şu andaki durumumuz çok vahim. Benim 2 çocuğum var. İkisi de okuyor. Biri Ege Üniversitesi'nde okuyor. Kalp doktoru olacak. Ben ona para yetiştiremiyorum. Bunun ötesini büyükler düşünsün. Ben düşünmeyeceğim. Ben kızımı okutmak için gece gündüz çalışıyorum. Gecemi gündüzüme katıyorum. Şu anda ben 2 saat uykuyla duruyorum. Ben hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Böyle gideceklerse öbür dünyaya öyle gitsinler. Burası yalan dünya. Gerçek dünya öbür taraf. Orada bizim hakkımızı nasıl ödeyecekler. Ben kızıma bir tane alet almak için 2 tane ayakkabımı sattım ben. Gerisini onlar düşünsün. Kızım burs almıyor. Eşim çalışıyor yeni girdi kamuya o çalıştığı için burs vermiyorlar."