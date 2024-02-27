İYİ Parti, Samsun 19 Mayıs'ta Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı - Son Dakika
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İYİ Parti, Samsun 19 Mayıs'ta Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı

İYİ Parti, Samsun 19 Mayıs\'ta Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İYİ Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılış töreninde İYİ Parti 19 Mayıs Belediye Başkan adayı Erdal Koçbıyık ve Belediye Meclisi üyesi adayları tanıtıldı. İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmren Nilay Tüfekçi, Koçbıyık'ın ilçe için büyük bir şans olduğunu belirterek, ilçenin önemli noktalara getirileceğine inandıklarını ifade etti. Koçbıyık ise ilçede gerçekleştirmek istediği projeleri anlattı.

27.02.2024 14:49
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İYİ Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde, İYİ Parti 19 Mayıs Belediye Başkan adayı Erdal Koçbıyık ve Belediye Meclisi üyesi adayları tanıtıldı.

İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmren Nilay Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, Koçbıyık'ın ilçe için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Vizyonu ve ekibiyle birlikte ilçeyi önemli noktalara getireceğinden şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

Koçbıyık ise ilçede gerçekleştirmek istediği projelerini anlattı.

Kaynak: AA

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