İYİ Parti Şiddetle Mücadele Eylem Planı Açıklandı

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, partisinin düzenlediği Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı sonuç raporu doğrultusunda, parti olarak nasıl bir yol izleyeceklerini belirlediklerini söyledi. Ofluoğlu, "İYİ Parti olarak asla şiddete kayıtsız kalmayacağız" dedi.

İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmet Başkanlığının düzenlediği Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı'nın sonuç bildirisi toplantısı Ankara Grand Mercure Otelde yapıldı. İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Son 10 yılda cinsel istismar mağduru 210 bini aşkın çocuk. 2022 - 2023 yılları arasında suç mağduru 501 bin 981 çocuk. Bunlardan 269 bin 719 çocuk yaralanmış 57 bin 575 çocuk cinsel istismara uğramış 20 bin 818 çocuk tehdit edilmiş, 14 bin 38 çocuk alıkonulmuş. 385 bin 687 çocuk suça sürüklenmiş, 2023 yılında 171 bin 213 çocuk boşanma nedeniyle velayete verilmiş, bir milyonu aşkın çocuk okulda olması gerekirken işçi olarak çalışılmaktadır. Basına yansıyan bilgilere göre, son 10 yılda 5 bine yakın kadın cinayeti işlenmiş, 2024 yılında bugüne kadar 401 kadın yaşamını yitirmiş, 184 şüpheli kadın cinayeti işlenmiştir.

Şiddetin önlenmesi ve toplumsal normların dönüştürülmesi için bütüncül stratejiler geliştirerek, ülkemiz insanının evrensel insani değerleri özümsemesine ve yaşamasına katkı sunmaktır. Yasal düzenlemelerden eğitim programlarına, destek mekanizmalarından medya dönüşümüne kadar birçok alanda öneriler getirilmiştir. Sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, medya ve toplumun tüm bireyleri bu önerilerin hayata geçirilmesi için aktif iş birliği içinde olmalıdır. Tüm bu çabalar şiddetsiz, eşitlikçi ve daha adil bir toplum inşasına katkı sağlayacaktır."

İYİ Partili Ofluoğlu, parti olarak şiddetin önlenmesi için yapacaklarını şöyle sıraladı:

"Şiddeti önlemeye yönelik kısa vadede caydırıcı tedbirleri önceleyen, uzun vadede okul öncesi eğitimden başlayarak toplumsal değişimi hedefleyen çözüm önerileri üretmek. Parti politikamızı da ortaya koyacak şekilde şiddetsiz toplumu inşa etmek için bir eylem planı oluşturmak. Kadın, aile, çocuk, engelli ve bütün canlıları şiddete karşı korumak ve toplumun bilinçlendirilmesine katkı sunmak adına teşkilatlarımıza farkındalık eğitimi vermek.

İYİ Parti olarak elde edilen bu veriler ışığında şiddet sorununu çözmekle yükümlü bütün taraflarla paylaşılacak, bilimsel referans kaynak olacak bir çalıştay bildiri kitapçığı hazırlamak. 5 ayrı masada çalışılan konularla ilgili toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için kısa videolar hazırlamak.

Çocuk ve gençlerimizi zehirleyerek, şiddeti tetikleyen madde bağımlılığının belirtilerine yönelik, aileleri bilinçlendirmek için, kısa animasyon hazırlamak. Çalıştaya katkı sunan değerli akademisyenlerin, uzmanlık alanlarında, verecekleri çevrimiçi eğitim programları düzenlemek ve yeni toplumda farkındalık yaratmaya katkı sunmaktır. İYİ Parti olarak asla şiddete kayıtsız kalmayacağız."