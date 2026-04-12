İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Pendik Pazarında Vatandaşların Dertlerini Dinledi

12.04.2026 12:50
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ve partililer, Pendik'te semt pazarında vatandaşlarla bir araya gelerek artan gıda fiyatları, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar ve emeklilerin yaşadığı zorluklar gibi sorunları dinledi.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ile İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'un da aralarında bulunduğu partililer, Pendik'te semt pazarında yurttaşların dertlerini dinledi. Yurttaşların büyük çoğunluğu özellikle gıda fiyatlarının hızla artmasından yakındı. Bir yurttaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı halkın alım gücünde yaşadığı zorluğu görmesi için pazara davet ederken, 'Gelsin, bir kilo domates alsın, evine götürsün' ifadelerini kullandı.

Başka bir yurttaş ise Atatürk düşmanlığından ve art arda gelen gözaltı ve tutuklamalardan yakındı. Buğra Kavuncu, bu yurttaşa 'Atatürk egemenliği size vermiş, isterseniz değiştirebilirsiniz' sözleriyle karşılık verdi. Bir diğer yurttaş, 'Bugüne kadar hep sağ görüşlü oldum, AK Parti'ye oy verdim ama bundan sonra vermeyeceğim' dedi.

28 bin lira aylık aldığını belirten bir emekli, THY yönetiminin huzur haklarını anımsatarak bu paraların kendilerine aktarılmasını istedi. Kavuncu, 'Ne denir? Yani neredeyse komple büyük şirketin yönetim kurulu akraba' diye yanıt verdi. Pazarcılar, kıvırcık fiyatının 60-80 lira arasında değiştiğini, geçtiğimiz aylarda 30 lira civarında olduğunu söyledi.

Vatandaşlar ayrıca hastanelerde randevu alamamaktan, tahlil sonuçlarını doktorlara gösterememekten ve ilaç parasından yakındı. Bir kadın, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını anlattı. Başka bir vatandaş, eğitime ve yeni okullara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Kas hastalığı derneği yöneticisi, Ankara'da yaptıkları eylemi anımsatarak Sağlık Bakanlığı'ndan randevu alamadıklarını söyledi.

Ziyaretin ardından İYİ Parti Pendik İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapan Buğra Kavuncu, 'Emeklilerimiz feveran ediyor, haykırıyor, çığlık atıyor. Bazı emeklilerimiz konuşamadı, gözyaşlarını tutamadı. Çok ciddi bir hayat mücadelesi veriyorlar, özellikle kirada, otelde, yirmi bin lirayla ayakta kalmaya çalışıyor' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

