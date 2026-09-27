İYİ Partili Çömez, ANKA'nın Erhan Usta haberine erişim engelini Bakan Gürlek'e sordu - Son Dakika
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İYİ Partili Çömez, ANKA'nın Erhan Usta haberine erişim engelini Bakan Gürlek'e sordu

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İYİ Partili Çömez, ANKA\'nın Erhan Usta haberine erişim engelini Bakan Gürlek\'e sordu
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ANKA'nın İYİ Partili Erhan Usta'nın TBMM basın toplantısı haberine getirilen erişim engelini soru önergesiyle sordu. Çömez, engelin gerekçesi ve kaç paylaşımın engellendiğinin açıklanmasını istedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ANKA Haber Ajansı'nın İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın TBMM'deki basın toplantısı haberine getirilen erişim engelini sordu. Çömez, Usta'nın TBMM'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamasıyla ilgili habere neden erişim engeli getirildiğinin açıklanmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesaplarına ve internet haberlerine yönelik erişim engelleri hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Çömez, önergesinde ANKA Haber Ajansı'nın İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın TBMM'de yaptığı basın toplantısına ilişkin haberine getirilen erişim engelini gündeme taşıdı.

Usta'nın 23 Eylül'de fon piyasaları, portföy yönetim şirketleri, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetimine ilişkin açıklamalarını haberleştiren ANKA haberine, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24 Eylül 2026 tarihli ve 2026/13369 D. İş sayılı kararıyla erişim engeli getirildiğini belirten Çömez, Usta'nın basın toplantısının TBMM'de yapıldığını ve açıklamasının Meclis'in resmi internet sitesinde erişime açık olduğuna dikkat çekti. Çömez, önergesinde şu değerlendirmeye yer verdi:

"TBMM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bir milletvekili açıklamasını haberleştiren basın kuruluşunun haberine erişim engeli getirilmesi; basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, milletvekillerinin yasama faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması ve vatandaşların bilgi edinme hakkı bakımından ayrıca değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur."

Çömez, Bakan Gürlek'e söz konusu habere erişim engeli getirilmesinin gerekçesini, kararın hangi kişi veya kurumun talebi üzerine verildiğini ve haberde engellemeye gerekçe oluşturan somut ifade ya da bilginin ne olduğunu sordu. Çömez ayrıca aynı karar kapsamında kaç haber, internet adresi ve sosyal medya paylaşımının engellendiğinin açıklanmasını istedi.

HESAPLARA YÖNELİK KARARLARIN SAYISINI SORDU

Önergesinde kamuoyuna yansıyan bilgilere dayanarak 24 Eylül'de en az 250, 26 Eylül'de ise en az 80 X hesabına erişim engeli uygulandığını belirten Çömez, bu sayıların doğru olup olmadığını ve kararların kaçının 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesindeki "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesine dayandırıldığını sordu.

Çömez, gazeteci, akademisyen, ekonomist ve hukukçuların hesaplarının bütünüyle engellenmesine neden olan somut paylaşımların açıklanmasını da talep etti. Ekonomistler Uğur Gürses, Veysel Ulusoy ve Bilge Yılmaz'ın hesaplarına ilişkin kararların gerekçelerini soran Çömez, sermaye piyasalarına yönelik değerlendirmelerin hangi koşullarda milli güvenlik veya kamu düzeni sorunu sayıldığına dair nesnel bir ölçüt bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt istedi.

Kararların hesap sahiplerine tebliğ edilmediği yönündeki iddiaları da gündeme getiren Çömez, Bakanlığa erişim engeli kararları için kamuya açık bir veri tabanı oluşturulup oluşturulmayacağını ve son dönemdeki uygulamalara ilişkin inceleme ya da mevzuat çalışması yapılıp yapılmayacağını sordu.

Kaynak: ANKA
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