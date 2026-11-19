Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Kanuna aykırı bir infaz uygulaması varsa buna izin verenler ve bunu gerçekleştirenler hakkında neden işlem yapılmıyor? Abdullah Öcalan'a milletimizden gizlenen yeni bir infaz statüsü mü tanındı? Yoksa da terörist başı Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanındı da bizlerin ve Türk milletinin haberi mi yok? Bizim talebimiz son derece açıktır. Kanun herkes için kanundur. İnfazda kişiye özel hukuk olmaz" dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, ANKA Haber Ajansı'na yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olgun, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak adına 'Terörsüz Türkiye' denilen sürece neden karşı çıktığımızı milletimiz çok iyi biliyor. Ancak bugün meselenin siyasi değil, çok ciddi bir hukuki boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Abdullah Öcalan, işlediği suçlar nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş bir hükümlüdür. Bu ceza kaldırılmamıştır. İnfaz rejimini değiştiren yeni bir kanun da çıkarılmamıştır. Peki o halde soruyoruz: Kanun aynı kanun, ceza aynı ceza ise Abdullah Öcalan'a hangi hukuki gerekçeyle farklı bir infaz uygulaması yapılıyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde cezaların nasıl infaz edileceğini siyasi irade değil, kanunlar belirler.

"İNFAZDA KİŞİYE ÖZEL HUKUK OLMAZ"

Hiç kimse, hiçbir makam, hiçbir siyasi pazarlık bir hükümlüye kanunda bulunmayan ayrıcalıklar tanıyamaz. Böyle bir ayrıcalık tanınıyorsa bunun adı siyasi takdir değil, hukuka aykırıdır. Şartlar oluştuğunda da suçtur. Buradan Cumhuriyet Savcılarına sesleniyorum: İmralı'daki uygulamalarla ilgili kamuoyuna yansıyan açıklamalar karşısında bugüne kadar hangi incelemeleri yaptınız? Kanuna aykırı bir infaz uygulaması varsa buna izin verenler ve bunu gerçekleştirenler hakkında neden işlem yapılmıyor? Abdullah Öcalan'a milletimizden gizlenen yeni bir infaz statüsü mü tanındı? Yoksa da terörist başı Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanındı da bizlerin ve Türk milletinin haberi mi yok? Bizim talebimiz son derece açıktır. Kanun herkes için kanundur. İnfazda kişiye özel hukuk olmaz. Devlet hukuku örgüt liderlerine göre eğip bükemez. Çünkü hukuk siyasi pazarlıkların değil, adaletin emrindedir."