(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Merkez Bankasının faiz oranlarını örtülü biçimde 3 puan artırdığını belirterek, ekonomi yönetimini eleştirdi. Fon krizinin piyasalardaki güven sorununu derinleştirdiğini savunan Usta, "Mehmet Şimşek bu programı bitirmeli ve gitmelidir. Sadece Şimşek de değil, AKP de gitmelidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son uygulamalarına ve fon krizinin ekonomiye etkilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Usta, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hükümetin tasını tarağını toplayıp gitme zamanı gelmiştir. Merkez Bankası zımni olarak faiz oranlarını 3 puan artırdı. Bu artış tüm kredi oranlarına aynı şekilde yansıyacak. Önümüzdeki dönemde de faiz indirimi değil faiz artışı bekleyebiliriz. Bunu da kompanse edebilmek için vergi borçlarının taksitlendirilmesi sayısı artırılıyor. Neden mi? Fon vurgunu zaten kırılgan olan güveni bir kez daha alt üst etti. Üstelik hükümet sorunu çözmeye değil, sorunun üstünü örtmeye uğraşıyor.

Şimşek programının da 42. ayındayız. Güvenin tesis edilememesi ve programın eksiklikleri artık bu programın ters çalışmasına neden olmaktadır, enflasyonu dahi artıracaktır. Dolayısıyla Mehmet Şimşek bu programı bitirmeli ve gitmelidir. Sadece Şimşek de değil, AKP de gitmelidir. Milleti enflasyonla, yolsuzlukla, kötü yönetimle fakirleştirdikleri yetmedi, fon vurgunuyla doğrudan cebine el uzattı. Artık bu ülkeyi temiz dürüst bu işi bilen yeni isimlerin yönetme vakti gelmiştir."