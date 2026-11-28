(ANKARA) - İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, yedi yatırım fonunun tasfiyesinde görev alanların sorumluluğunu düzenleyen 13. maddenin torba yasa teklifinden çekilmesini istedi. Uz, "İki kez itirazımız neticesinde geri çektikleri şimdi bir kez daha yeni torba yasanın içine koydukları 13. Madde milletin ipini çekiyor" dedi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yedi yatırım fonunun tasfiyesinde görev alanların 17 Eylül 2026'dan itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemlerden doğan sorumluluklarını düzenleyen 13. maddeye tepki gösterdi. Uz, itirazları üzerine daha önce iki kez geri çekildiğini belirttiği düzenlemenin yeni torba yasa teklifinden de çıkarılmasını istedi.

Uz'un aktardığına göre madde, tasfiyede görevli olanlar, bankalar ve bunların görevlendirdiği kişiler için suç teşkil eden fiiller hariç, 17 Eylül 2026'dan itibaren alınan tüm karar ve yapılan işlemlerden doğan hukuki, idari ve mali sorumluluğu kaldırıyor.

"TASFİYENİN BAŞLANGIÇTA EN FAZLA 3 AY İÇİNDE TAMAMLANMASINI ÖNGÖRMÜŞ"

Uz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla, daha önce tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirlediğini aktardı. Kurulun, Terra Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonlar için Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonlar için ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi portföy saklayıcısı olarak görevlendirdiğini belirtti.

Tasfiye kapsamında 131 fon bulunduğunu kaydeden Uz, "Kurul, tasfiyenin başlangıçta en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüş, ancak daha sonra bu süreyi 6 aya uzatmıştır" dedi. Sürenin uzatılmasının, fon portföylerindeki varlıkların önemli bir kısmının kısa sürede ve makul fiyatla nakde çevrilemediğini gösterdiğini savundu.

"MEALİ PARANIZI ÖDEMEYECEĞİZ"

Düzenlemeye itirazlarını dört başlıkta sıralayan Uz, ilk olarak tasfiyede görev alanlara tanınan hukuki korumanın sınırlarının belirlenmediğini savundu. Uz, "Tasarının görevlilerin 'imza korkusu' ile süreci yavaşlatmaması meşru bir amaçtır. Ancak koruma herhangi bir usul şartına bağlanmadığından, fon katılımcılarının (mağdur yatırımcıların) zarar halinde tazminat talep etme yolu fiilen kapanmaktadır" ifadelerini kullandı. Uz, düzenlemeyi "Meali paranızı ödemeyeceğiz" sözleriyle eleştirdi.

İkinci itirazının satış fiyatlarının nasıl belirleneceğine ilişkin olduğunu belirten Uz, fon portföylerinde borsa payları, girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, borsada işlem görmeyen paylar ve gayrimenkuller bulunduğunu kaydetti. Bu varlıkların hangi fiyattan ve hangi yöntemle satılacağına ilişkin bir çerçeve çizilmediğini savunan Uz, özellikle borsada işlem görmeyen payların değerinin altında satılması riskine dikkati çekti.

"FONU SATIN ALAN KİŞİ BU SÜREÇTE MASUM BİR ÜÇÜNCÜ TARAF DEĞİLDİR"

Uz, üçüncü olarak Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören iki fondaki pay satışlarında alıcı ile satıcı arasında çıkar çatışması doğabileceğini ileri sürdü. Fonun portföyündeki payların önemli bir kısmının satışı yapan fonu ihraç edenler, hakim ortaklar veya bunların ilişkili taraflarından kaynaklandığını öne süren Uz, "Tasfiyede fiyatlar düştüğünde, payı fona yüksek fiyattan satan kişinin aynı payı fondan düşük fiyattan geri toplaması mümkündür. Bu, kaybın yatırımcıya, kazancın ise satıcıya kalması anlamına gelir. Fonu satın alan kişi bu süreçte masum bir üçüncü taraf değildir" dedi.

Dördüncü itirazı ise TEFAS'ta işlem görmeyen fonlara ilişkin olan Uz, bu fonların çoğu zaman belirli varlıkların katılımcılar adına bütün olarak tutulması amacıyla kurulduğunu belirtti. Uz, bu varlıkların dışarıya satılmasının fonun kuruluş amacıyla ve katılımcıların menfaatiyle bağdaşmadığını savundu.