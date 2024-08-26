İZBAN, İEF için ek seferler düzenleyecek

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İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN), 30 Ağustos'ta kapılarını 93. kez açacak İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için iki ek sefer düzenleyecek.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, fuar keyfini geç saatlere kadar yaşamak isteyenlere ulaşım kolaylığı sağlamak için planlanan seferler, her gece saat 01.35'te Alsancak İstasyonu'ndan her iki yöne olacak.

Kuzeyde Menemen, güneyde Cumaovası'nda son bulacak ek seferlerde, İzmir Metro ile Halkapınar ve Hilal'de aktarma yapılabilecek.