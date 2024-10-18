İzetbegoviç'in Anma Töreni - Son Dakika
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İzetbegoviç'in Anma Töreni

İzetbegoviç\'in Anma Töreni

Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı dolayısıyla Saraybosna'da anma programı düzenlendi.

18.10.2024 23:46
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Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Aliya İzetbegoviç Müzesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı tarafından başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro'da organize edilen anma programına, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Demokratik Eylem Partisinin Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile çok sayıda davetli katıldı.

Becirovic, burada yaptığı konuşmada, Aliya İzetbegoviç'in ülke tarihinde silinmez izler bırakan büyük bir insan olduğunu, devlet başkanlığı ve komutanlığının yanı sıra düşünür, filozof, insan hakları savunucusu gibi özelliklerinin de bulunduğunu söyledi.

İzetbegoviç'in, tüm vatandaşların eşit hak ve özgürlüklere sahip olacağı bir devlet için mücadele ettiğini dile getiren Becirovic, şunları ifade etti:

"Bize vatanı, birlikteliği ve insanlığı koruma görevi bıraktı. Bu zeki ve cesur insan, yaşamı boyunca sözleri ve eylemleriyle barbarlığa barbarlıkla, nefrete nefretle, yıkıcılığa yıkıcılıkla karşılık vermemeyi öğretti. Kötülük ve nefret politikaları karşısında asla pes etmedi. Tüm vatandaşların eşit haklara ve özgürlüğe sahip olacağı bir devlet için inandı ve mücadele etti. Bu nedenle çok etnikli ve demokratik Bosna Hersek'ten asla vazgeçmeyeceğiz."

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in, savaş suçlusu Ratko Mladic ile İzetbegoviç'i kıyaslamasına değinen Becirovic, "Bosna Hersek'in savunucularını ve hüküm giymiş savaş suçlularını kimsenin kıyaslamasına, tarihimize ve kahramanlarımıza saygısızlık etmesine izin vermeyeceğiz. Bosna Hersek'e ve onun en değerli evlatlarına saldırıldığında asla sessiz kalmayacağız." dedi.

Anma programı kapsamında Prof. Dr. Mirko Pejanovic, Prof. Dr. Emir Hadzikadunic ve Mirza Hajric'in katılımıyla düzenlenen panelde İzetbegoviç'in siyasi yaşamı konuşuldu.

Program çerçevesinde İzetbegoviç'in hayatını konu alan fotoğraf sergisi açıldı.

Ülkesinin bağımsızlığına liderlik eden İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Saraybosna, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzetbegoviç'in Anma Töreni - Son Dakika

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