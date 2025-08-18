İzinsiz Çalışma Uygulamasına Tepki - Son Dakika
İzinsiz Çalışma Uygulamasına Tepki

18.08.2025 14:54
Tüm-İş Başkanı Şahin, turizm işçileri için yapılan izin düzenlemesine karşı çıktığını belirtti.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık izinleriyle ilgili yapılan son düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, çalışma hayatına göre işçilere 7 gün içerisinde 5 gün çalışıp 24 saat kesintisiz dinlenme hakkı verildiğini belirtti.

İşçilerin çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler olduğunu hatırlatan Şahin, her işçinin 7 günlük süreçte izin hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık izinleriyle ilgili geçen ay yapılan düzenlemeye değinen Şahin, "Burada bir değişikliğe gidildi ve turizm iş kolunda çalışan işçi arkadaşlarımız artık 10 gün kesintisiz çalışacak ve 1 gün tatil yapacaklar. 'Turizm iş kolu bunu gerektiriyor.' demişler. Turizm iş koluna has bir yasa çıktı. Bu yasaya göre artık işçiler 10 gün çalışacak, 1 gün izin yapacak." dedi.

"İzin, işçiye patronun bir lütfu değildir. İzin işçinin hakkıdır, evrensel hakkıdır, insan hakkıdır, dinlenmesi lazım. Kendisinin sağlıklı olması ve performansının düşmemesi adına o iznin verilmesi lazım zaten. Bunu yapmak gerekir ve bütün dünyada kural budur." ifadelerini kullanan Şahin, düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, "Yetkili konfederasyonlar bu konuda hükümetle görüşmeli. Biz bunu bir bakanlık ya da hükümet uygulaması olarak görmüyoruz. Bu uygulama bir patron uygulamasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

