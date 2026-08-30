İzlanda'da AB Müzakerelerine Hayır - Son Dakika
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İzlanda'da AB Müzakerelerine Hayır

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İzlanda'da yapılan referandumda halkın %52,5'i AB müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istemedi.

İzlanda'da halkın yüzde 50'den fazlası, "Avrupa Birliği (AB) müzakereleri yeniden başlatılsın mı?" sorusunun yöneltildiği referandumda "Hayır" cevabını verdi.

İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV'un paylaştığı verilere göre, yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda'da dün yapılan referandumda yüzde 52,5'lik kesim, AB'ye üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istemedi.

AB müzakereleri için düzenlenen referandumda oyların yüzde 70'e yakını sayıldı, yüzde 47,5 oranında "Evet" oyu çıktı.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, yaptığı açıklamada, referanduma katılımdan son derece memnun olduğunu, hükümetin sonuca göre hareket edeceğini söyledi.

Süreç askıya alınmıştı

İzlanda, AB üyelik başvurusunu 2009'da yapmış, üyelik müzakerelerinin devam ettiği 2013'te AB karşıtı hükümetin başa gelmesiyle süreç askıya alınmıştı.

Ülkede 2024'te yapılan son seçimde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan koalisyon, müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda referanduma gitme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Politika, İzlanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzlanda'da AB Müzakerelerine Hayır - Son Dakika

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