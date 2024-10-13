İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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İzmir açıklarında 4'ü çocuk 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 14 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise durdurulan lastik botlardaki 24'ü çocuk 39 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.