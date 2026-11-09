İzmir Aliağa'da Habaş fabrikasındaki patlamada 16 kişi öldü, 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da Habaş fabrikasındaki patlamada 16 kişi öldü, 6 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Aliağa'daki Habaş Demir Çelik fabrikasının çelikhane bölümünde 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 4 savcı görevlendirdi ve olay yerinde uzman bilirkişilerce inceleme yapıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasının üretim alanındaki çelikhane bölümünde 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, mülhakat Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının yetki sınırları içerisinde faaliyet gösteren Habaş Demir Çelik firmasının üretim alanındaki çelikhane bölümünde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği aktarılan açıklamada, cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yerinde uzman bilirkişilerce inceleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, incelemeler sonucunda olayda kusurları bulunduğu tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Aliağa'da Habaş fabrikasındaki patlamada 16 kişi öldü, 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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