İzmir Aliağa\'daki demir çelik fabrikasında patlamayla yangın çıktı, müdahale sürüyor

İZMİR'deki demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, saat 11.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.