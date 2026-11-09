İzmir Aliağa\'daki demir çelik fabrikasında patlamayla yangın çıktı, müdahale sürüyor

İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında patlamayla yangın çıktı, müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan demir çelik fabrikasında saat 11.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İZMİR'deki demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, saat 11.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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