İzmir Bayındır'da hemzemin geçitte traktöre çarpan tren kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir Bayındır'da hemzemin geçitte traktöre çarpan tren kazasında 2 kişi yaralandı

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İzmir Bayındır\'da hemzemin geçitte traktöre çarpan tren kazasında 2 kişi yaralandı
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İzmir'in Bayındır ilçesinde Ödemiş'ten Torbalı yönüne giden yolcu treni, hemzemin geçitte traktöre çarptı. Kazada traktörde bulunan 2 kişi yaralandı ve yaralılar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ödemiş'ten Torbalı yönüne giden yolcu treni, Kızılcaova istikametinden hemzemin geçide giren Tanju O. (37) idaresindeki 02 AE 570 plakalı traktöre çarptı.

Kazada sürücü ve traktördeki ağabeyi S.O. (39) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Bayındır'da hemzemin geçitte traktöre çarpan tren kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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