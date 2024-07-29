İzmir Berberler Odası Başkanı: İddialar doğru değil - Son Dakika
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İzmir Berberler Odası Başkanı: İddialar doğru değil

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı turistik Alaçatı Mahallesi'nde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yapıldığı iddiasını yalanladı. Bilgin, İzmir'de kullanılan tarifelerin birinci sınıf için bin lira olduğunu belirtti ve farklı bölgelerde farklı tarifelerin uygulandığını söyledi.

29.07.2024 12:05
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İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı turistik Alaçatı Mahallesi'nde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yapıldığı iddiasına ilişkin, "Alaçatı'daki salonda ne yaşandığı bilenemez ama bizde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yok. Vatandaştan böyle yüksek fiyat isteyen esnafımızın da illaki bir gerekçesi vardır. Bizim İzmir'de kullandığımız birinci sınıf tarife bin lira." dedi.

Bilgin, kamuoyuna Alaçatı'da yüksek tıraş ücretleriyle ilgili haberlerin yansıdığını belirterek, bazı turizm bölgelerinde uygulanan lüks tarifenin İzmir'de uygulanmadığını söyledi.

Kentte farklı tarifelerin bulunduğunu aktaran Bilgin, "Sınıfsal tarifeler var. Saç-sakal tıraşı bizim tarifemizde en lüksü bin lira. O yüzden şu anda İzmir'de kullanılan birinci sınıf tarifemiz bin lirayı buluyor. İkinci sınıf tarifemiz 500 lira ve üçüncü sınıf tarifemiz ise 350 lira. Fiyatlar bölgesel ve semtlere göre ayrılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bilgin, her müşterinin kendine göre tarifedeki berbere ulaşabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Alaçatı'daki salonda ne yaşandığı bilinemez ama bizde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yok. Vatandaştan böyle yüksek fiyat isteyen esnafımızın da illaki bir gerekçesi vardır. Bizim İzmir'de kullandığımız birinci sınıf tarife bin lira. Oradaki tarifeler de bize uygundur."

Kaynak: AA

Alaçatı, Çeşme, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Berberler Odası Başkanı: İddialar doğru değil - Son Dakika

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