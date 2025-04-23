İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay, Bosna-Hersek Büyükelçisi'ni Ağırladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay, Bosna-Hersek Büyükelçisi'ni Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Çolakoviç'i makamında konuk etti. Ziyarette, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı anmasına davet edilirken, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı için Bosna-Hersekli firmalara davet yapıldı.

23.04.2025 10:25  Güncelleme: 11:17
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Çolakoviç'i ağırladı. Büyükelçi Çolakoviç Başkan Tugay'ı Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı anmasına çağırırken Başkan Tugay da 94. İzmir Enternasyonal Fuarı için davette bulundu. Fuarı eski günlerine kavuşturmak için bu yıl özel bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Tugay, "Bu yıl 1 buçuk milyon ziyaretçi bekliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Çolakoviç ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. İzmir programı kapsamında Başkan Cemil Tugay'a nezaket ziyaretinde bulunan Büyükelçi Mirsada Çolakoviç'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Dış İlişkiler ve AB Komisyonu Başkanı Mehmet Atilla Baysak, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Bosna-Hersek'in İzmir Fahri Konsolosu Hasan Sehovic katıldı.

Bosna-Hersek'e 94.İEF daveti

Ziyarette Bosna-Hersek ile İzmir arasındaki kültür ve ticaret bağına dikkat çeken Başkan Tugay, Bosna-Hersekli firmaları ve kurumları 2025 yılında düzenlenecek 94'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'na davet etti. Başkan Tugay, "İzmir Enternasyonal Fuarı sizin için de bizim için de çok büyük bir fırsat. İzmir'den Balkan ülkelerine düzenlenen ziyaretlerde önemli bir artış var. Önümüzdeki fuarda Bosna-Hersek'ten katılımcıların olması, hem turizm hem de ticaret açısından birbirimize yararlı olacaktır. Birçok alanda güzel ilişkiler kurmaya devam edebiliriz" dedi.

"1 buçuk milyon ziyaretçi bekliyorum"

İzmir Enternasyonal Fuarı'na yönelik bu yıl özel bir hazırlık içerisinde olduklarını ve ticari boyutunu artırmak için önemli atılımlar yapacaklarını söyleyen Başkan Tugay, "Fuarımızın genelde 1 milyon ziyaretçisi var. Ben bu sene yeni çalışmalarımız sayesinde fuara 1 buçuk milyon ziyaretçi bekliyorum. İEF hem şehirlerin hem de şirketlerin ürünlerini tanıtması için büyük bir fırsat. Zengin katılım bizim için çok önemli. Bu fuar, aslında bir festival değil ticaret fuarı. Son dönemlerde sosyal boyutu arttı ama biz yeniden fuarı eski konumuna ulaştırmak için çalışıyoruz. Katılımcılarımızın yer almasını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.

Büyükelçi Çolakoviç'ten Srebrenitsa çağrısı

Başkan Tugay'ın 94. İEF davetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Mirsada Çolakoviç, davet sürecinde büyükelçilik olarak destek vereceklerini ifade etti. Büyükelçi Mirsada Çolakoviç ise Başkan Tugay'ı, 8 bini aşkın sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı anma programına davet etti. Srebrenitsa Soykırımı'ndan günümüze dek yaşanan süreç hakkında bilgi veren Çolakoviç, bu yıl anma programına çok yoğun bir katılım beklediklerini söyledi. Çolakoviç'in daveti üzerine İzmir'den bir heyetin Srebrenitsa Soykırımı'nın anma törenlerine katılmasını istediğini ifade eden Başkan Tugay destek mesajı verdi.

Ziyaretin ardından Başkan Tugay, Büyükelçi Çolakoviç'e İzmir Saat Kulesi heykeli ve İzmir Tabağı hediye ederken, Büyükelçi Çolakoviç ise Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'nın yer aldığı bir plaket takdim etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay, Bosna-Hersek Büyükelçisi'ni Ağırladı - Son Dakika

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