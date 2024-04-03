İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBAN ve İzmir Metro'yu kullandı

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Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, saat 07.00'da İZBAN ve İzmir Metro'yu kullandı. Kalabalık olan vagonda yolculuk yapan Tugay, aktarma merkezinde de vatandaşlar ile sohbet etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine saat 07.00'da İZBAN ve İzmir Metro'yu kullanarak vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı.

Tugay, saat 07.00'de Karşıyaka'nın Şemikler durağından İZBAN'a binenerek kalabalık olan vagonda yolculuğunu ayakta gerçekleştirirken, İZBAN'dan metroya geçerek Bornova yönüne doğru devam etti. Aktarma merkezinde vatandaşlar ile sohbet eden Tugay ile yurttaşlar fotoğraf çektirdi.