Tugay: Kendimize olan inancımızı kaybetmeyelim - Son Dakika
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Tugay: Kendimize olan inancımızı kaybetmeyelim

29.06.2026 10:34  Güncelleme: 11:30
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen ve Buca’da düzenlenen aşure programlarına katıldı. Muharrem ayında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tugay, zorluklara rağmen inancı kaybetmemek gerektiğini söyledi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muharrem ayı kapsamında Menemen ve Buca'da düzenlenen aşure programına katıldı. Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Tugay, "Ne kadar zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, kendimize olan inancımızı kaybetmeyelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muharrem ayında tutulan Yas-ı Matem orucunun ardından düzenlenen aşure lokmalarında yurttaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Tugay, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Menemen Egekent 2 Şubesi ile Buca'daki İzmir Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Cemevi Derneği tarafından düzenlenen aşure lokmasına katıldı. Başkan Tugay'a programlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

"VİCDANIMIZA AYNA TUTUNCA GERÇEĞİ GÖRÜRÜZ"

Programda konuşan Başkan Tugay, "Bu güzel aşure lokmasına beni de dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Muharrem ayının yas günlerini yaşıyoruz. Yaklaşık bin 350 yıl önce yaşanan, kabul edilmesi mümkün olmayan büyük bir haksızlığın ve ardından gelen zulmün acısı bugün hala yüreklerimizde. Başta Hz. Hüseyin olmak üzere yaşamını yitiren tüm canların acısını paylaştığımız günlerdeyiz. Böyle günlerde en büyük çağrımız dostluk, birlik ve beraberliktir. Her koşulda birbirimize ihtiyaç duyduğumuzda birbirimize kol kanat germemiz gerekiyor. Zulme maruz kalan herkesin buna ihtiyacı var. Birlik ve beraberliğimizden bir gram dahi ödün vermeden, varsa sorunlarımızı kendi içimizde çözmemiz gerekiyor. Buna sizlerin, bizlerin, bu yola baş koymuş insanların başaracağına hiç şüphem yok. Ne kadar zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, kendimize olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmeyelim. Doğru hepimizin ortak değeridir. Hepimiz vicdanımıza ayna tuttuğumuzda, emin olun gerçeği doğru bir şekilde görürüz" ifadelerini kullandı.

DOSTLUK VE KARDEŞLİK MESAJLARIYLA LOKMALAR PAYLAŞILDI

Menemen ve Buca'da yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay, dualar ve gülbanklar eşliğinde aşure kardı. Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri anısına deyişler okunurken, hep bir ağızdan edilen dualar eşliğinde dayanışmayla hazırlanan aşureler paylaşıldı. Etkinlikte birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik mesajları verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tugay: Kendimize olan inancımızı kaybetmeyelim - Son Dakika

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