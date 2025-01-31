İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan TSK İhraçlarına Tepki

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(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demenin Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında suç sayılması, pırıl pırıl evlatlarımızın ordudan ihraç edilmesi hiçbir vicdana sığmamaktadır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi. Tugay'ın paylaşımı şöyle:

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demenin Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında suç sayılması, pırıl pırıl evlatlarımızın ordudan ihraç edilmesi hiçbir vicdana sığmamaktadır. Teğmenlerimiz bugün alınlarının teriyle giymeye hak kazandıkları o şanlı üniformadan uzak bırakılsa da milletimiz onları her zaman bağrına basacaktır. Bizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Bu kararın sonuna kadar karşısındayız, teğmenlerimizin yanında olacağız."