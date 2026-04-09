Meslek Fabrikası'nda Nöbet Üçüncü Gece de Devam Etti

09.04.2026 06:44  Güncelleme: 08:10
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meslek fabrikası binasının tahliyesine karşı başlattığı nöbeti üçüncü gününde de sürdürdü. Nöbete CHP milletvekilleri ve çeşitli yerel yönetim temsilcileri de katıldı.

(İZMİR)Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası binasının tahliye edilmek istenmesine karşı başlattığı nöbeti üçüncü gecesinde de sürdürdü. Nöbete, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan Meslek Fabrikası binasının tahliyesine yönelik girişimlere karşı başlatılan nöbet üçüncü gününde devam etti.

Meslek Fabrikası önünde polis tarafından kurulan barikatın önünde süren nöbete, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, CHP örgütleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Gece boyunca zaman zaman şarkılar söylenirken, Tugay ve beraberindekiler nöbetlerini Meslek Fabrikası önünde sürdürdü.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
